クリスマスに行きたい「山梨県の絶景ドライブスポット」ランキング！2位「河口湖周遊道路」、1位は？【2025年調査】
冷え込みが厳しくなるにつれ、冬の絶景はその輝きを増し、この季節にしか出会えない幻想的な表情を見せてくれます。真っ白な雪景色や夕暮れの湖畔、雄大な富士山など、混雑する街の喧騒を離れ、自然が織りなす造形美を堪能できるルートを選べば、忘れられない冬の思い出が刻まれることでしょう。
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「山梨県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「湖越しに富士山を望める定番かつ完成度の高い絶景があり、冬の澄んだ空気の中では雪化粧した富士山が最も美しく映えるから」（40代男性／大阪府）、「富士山を間近に感じながら走れるルートで、冬は雪化粧した富士山が見られる可能性があるからです」（20代女性／大阪府）、「クリスマスの時期に雪に覆われた富士山を見ながらドライブしたいなと思ったから」（20代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「夕暮れ時のダイヤモンド富士もみれるかもしれないからです」（40代女性／富山県）、「クリスマスこそ日本の象徴である富士山を眺めたいから」（40代男性／神奈川県）、「冬の富士山を間近で感じることができる絶景ルートだから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「山梨県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：河口湖周遊道路（北岸絶景ポイント）／69票2位は「河口湖周遊道路（北岸絶景ポイント）」でした。富士五湖のひとつである河口湖を巡るこの道路は、四季折々の富士山ビューが楽しめる人気のルート。特に北岸から望む富士山は美しさが際立ち、冬の澄んだ空気と雪化粧した山頂が作り出す光景は格別です。湖面に映る逆さ富士も期待でき、クリスマスのドライブにもおすすめなスポットといえるでしょう。
回答者からは「湖越しに富士山を望める定番かつ完成度の高い絶景があり、冬の澄んだ空気の中では雪化粧した富士山が最も美しく映えるから」（40代男性／大阪府）、「富士山を間近に感じながら走れるルートで、冬は雪化粧した富士山が見られる可能性があるからです」（20代女性／大阪府）、「クリスマスの時期に雪に覆われた富士山を見ながらドライブしたいなと思ったから」（20代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
1位：富士スバルライン（富士山五合目方面）／73票1位は「富士スバルライン（富士山五合目方面）」でした。富士山五合目へ向かう有料道路である富士スバルラインは、標高を上げるごとに変化する景色と富士山の迫力が魅力のドライブルートです。冬季は途中までの通行制限があるものの、白銀の山肌や雲海に出会えることもあり、幻想的なドライブが楽しめます。クリスマスの特別な時間を過ごすにはぴったりのコースです。
回答者のコメントを見ると「夕暮れ時のダイヤモンド富士もみれるかもしれないからです」（40代女性／富山県）、「クリスマスこそ日本の象徴である富士山を眺めたいから」（40代男性／神奈川県）、「冬の富士山を間近で感じることができる絶景ルートだから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)