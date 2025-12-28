¿å¸Í¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö ½÷À1¿Í»àË´ 4¿Í¤±¤¬
¡¡¿å¸Í»Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë
¡¡27Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢¿å¸Í»ÔÃæ±û¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç1³¬ÉôÊ¬¤«¤é½÷À1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷4¿Í¤¬·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏJR¿å¸Í±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½700¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë