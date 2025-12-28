漫才日本一決定戦『Ｍ-１グランプリ２０２５』の審査員を務めたナイツ塙宣之が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」でグランプリが行われた２１日の直後に総括し、冒頭の自身のコメントを悔しがった。

塙は「つい先ほどまでテレビ朝日にいました。今年は面白かった。２０１９年にミルクボーイが優勝したときのように会場には最後まで熱があった。めちゃくちゃ面白かった」と振り返った。

さらに塙は「僕はつかみで『上戸彩さんのズートピアを見てきました』って。考えたんですよ」と米映画「ズートピア２」で日本版声優を務め、Ｍ-１の司会も務めた上戸彩にについてコメントしたことを触れた。塙は「他にも候補があって。今年階段で転んだから、降りるときは慎重にねって言おうかと思ったんですけど、僕のケガのことを知らない人もいるし。いろいろ考えてズートピアになった。何でかって言うと、金曜日に子供が普通に見に行きたいっていうから行ったんです。めちゃくちゃ面白かったんです。上戸彩さんにも楽屋で挨拶に行って『ズートピア２見ました』って言ってこれがいいかなと思って。自分ではけっこう、いいと思った」と自画自賛した。

Ｍ-１審査員を終えて帰宅するとすでに子供は寝ていたものの、「奥さんが『子供がちょっとだけＭ１見てたよ』」と話しかけてきたという。塙は「珍しい。これまでは見ない。ちょっと大きくなってきて分かるようになったのかな」と笑みを浮かべた。子供はオープニングのコメントについて「パパ間違ってるよ。あれ、昨日じゃなくておとといだよ」と指摘したという。

塙は「そんなことは分かってる。金曜日に見た。でも『昨日見た』って言った方が面白いじゃん。それが分からないのが本当に悔しかったですね。ほんとにマジで『やっちゃったね、パパ』って言ってたらしい。そこじゃないじゃん」と子供に分かってもらえなかったことを残念そうに語った。