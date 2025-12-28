元TOKIO・松岡昌宏、年内でSTARTO社エージェント契約終了へ 来年から新会社に思い「離れることによって新しくできることもある」
元TOKIOの松岡昌宏が28日、NACK5で放送されたラジオ番組『松岡昌宏の彩り埼先端』（毎週日曜 前7：00）に出演。STARTO ENTERTAINMENTとの契約について言及した。
【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏
番組冒頭で「年をとればとるほと、1年はあっという間に感じる」と今年を振り返り。「仕事が慣れてくるとか、飲み屋も一緒のところに行くとか、リズムが慣れてくれば新しいことは失われていくもの」などと語り、それでも毎年、1割か2割ほど「自分の生活の中に、なにか新しいものを入れる」ことを意識しているなどと説明した。
その後、この1年を振り返りながらファンとメッセージで交流。今年の漢字を「学」と答え、「今年は学ぶ1年でした、色々と。そして、この学びをこれからの人生に生かしていかなければいけないなと。なくなってしまったものもあるし、ただ、前々からこのラジオでみなさんにお伝えしているように、未来永劫というのはあんまりない…というかないぞと。どんなことでも。それを頭の中に入れて、常日頃行動しているんだって言っていたことが、あ、こういうことかと結びついた1年になったと思います」と語った。
続けて「それは後ろ向きなことだけではなく、やはりそれぞれの道を行くための作業でもあるので」「今の年齢だからより客観的に判断できたろうし」とも語った。
ここで改めて「みなさんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、しあさって（12月31日）をもちまして私松岡昌宏は、STARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約のほうを全て終了するので…」と告白。12歳で入所し、36年と2ヶ月の期間を振り返り「本当にお世話になりました」「俺の人生を作ってくれた」などと、関係スタッフや先輩・後輩に向けて丁寧に感謝を伝えた。
さらに「STARTO社とエージェント契約は終わってしまいますけど、別にSTARTO社の人間と付き合いがなくなるわけではないので。ここは声を大にして言いたい」と熱く語り、「基本的に、STARTO ENTERTAINMENT社が『松岡ちょっと来ないでください』って言っても行くような男ですから」と笑いながらコメント。「そのへんは何も変わらずっていう気がしております。で、離れることによって新しくできることもあるんです。そこに重きをおいた選択です」と説明した。
1月1日からは、「新しい株式会社MMsunというところで、自分は行動していきますので」と説明し、公式サイトの立ち上げなども予定していると伝えた。
さらに「来年は来年でまた新しい、ワクワクするお仕事はもう1本決まっております。ヒントは『ラジオ』とだけお伝えしておきましょう」とヒントとなるキーワードを明かした。
【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏
番組冒頭で「年をとればとるほと、1年はあっという間に感じる」と今年を振り返り。「仕事が慣れてくるとか、飲み屋も一緒のところに行くとか、リズムが慣れてくれば新しいことは失われていくもの」などと語り、それでも毎年、1割か2割ほど「自分の生活の中に、なにか新しいものを入れる」ことを意識しているなどと説明した。
続けて「それは後ろ向きなことだけではなく、やはりそれぞれの道を行くための作業でもあるので」「今の年齢だからより客観的に判断できたろうし」とも語った。
ここで改めて「みなさんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、しあさって（12月31日）をもちまして私松岡昌宏は、STARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約のほうを全て終了するので…」と告白。12歳で入所し、36年と2ヶ月の期間を振り返り「本当にお世話になりました」「俺の人生を作ってくれた」などと、関係スタッフや先輩・後輩に向けて丁寧に感謝を伝えた。
さらに「STARTO社とエージェント契約は終わってしまいますけど、別にSTARTO社の人間と付き合いがなくなるわけではないので。ここは声を大にして言いたい」と熱く語り、「基本的に、STARTO ENTERTAINMENT社が『松岡ちょっと来ないでください』って言っても行くような男ですから」と笑いながらコメント。「そのへんは何も変わらずっていう気がしております。で、離れることによって新しくできることもあるんです。そこに重きをおいた選択です」と説明した。
1月1日からは、「新しい株式会社MMsunというところで、自分は行動していきますので」と説明し、公式サイトの立ち上げなども予定していると伝えた。
さらに「来年は来年でまた新しい、ワクワクするお仕事はもう1本決まっております。ヒントは『ラジオ』とだけお伝えしておきましょう」とヒントとなるキーワードを明かした。