プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が２８日、７２歳の誕生日を迎えた。

現在も見事な肉体を誇りメインイベンターとしてリングに上がり続けるドラゴン。今年は、１１・１４後楽園ホールで自らが主宰する「ドラディション」で新日本プロレスの前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．と対戦。敗れたが好勝負を展開しファンをうならせた。

ドラディションは公式「ｘ」で「本日は藤波辰爾選手の７２歳の誕生日」とポストし「昭和・平成・令和のプロレス界を駆け抜けてきた”炎の飛龍”藤波辰爾選手は本日１２月２８日に７２歳の誕生日を迎えました！鋼の肉体と不屈の精神で闘い続ける藤波選手は、２０２６年に、ついにデビュー５５周年を迎えます。これからもぜひ、藤波選手へ熱い応援を宜しくお願い申し上げます！」とメッセージをつづった。

１９７１年５月９日、岐阜市民会館での北沢幹之戦からデビュー５５周年を迎える来年。記念イヤーへ１月２６日には、自身のトレーニング本「マッチョ・ドラゴン式トレーニング 古希でも闘える体づくり」（ホーム社刊。税込み・２３１０円）を出版する。

同書をホーム社では「なぜ７０歳を超えても現役でいられるのか？ いまだ黒タイツ一枚とシューズだけでリングに上がれる奇跡のプロレスラー、“マッチョ・ドラゴン”藤波辰爾の秘密が丸裸に―」と告知し、藤波が日々、実践しているストレッチ＆トレーニングの中から誰でもできる中高年のためのメニューを特別に公開。さらに、ドラゴンが行っているプロレスラー用のパーソナルトレーニングの紹介、パーソナルトレーナーが語るその肉体の秘密などを披露している。

デビュー５５年、そして７２歳を迎えてもマッチョ・ドラゴンは健在だ。