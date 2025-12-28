『こどもオレンジページ』No.9 発売中！　テーマは「親子で楽しむ 季節の行事＆記念日ごはん」

『こどもオレンジページ』の最新号No.9、発売しました！ 今号のテーマは「親子で楽しむ 季節の行事＆記念日ごはん」。およねさんに教わる、おうちイベントが盛り上がるレシピをはじめ、子どもが大好きな簡単で見栄えバツグンのメニューを紹介。さらに、四季の行事のいわれや楽しみ方、果物・野菜のかわいい飾り切りなど、盛りだくさんに紹介！ 特別付録は自由な感性で好きな食べ物が作れる「ワクワクたべものペーパー」。 休日に、親子でぜひ楽しんで♪

『こどもオレンジページ』No.9

付録「ワクワクたべものペーパー」で子どもの創造＆想像力が高まる！

今号の付録は、「ワクワクたべものペーパー」！ 色とりどりのペーパーは、じつはぜんぶ食べ物の写真。何が作れるかは想像しだい。作りたい食べ物が決まったら、まずは綴じ込みのペーパーを切り離して、始めてみましょう。子どもも大人も夢中になって集中しますよ。

およねさん流 ホットプレートレシピで、魔法のような楽しさを体験

爆速レシピクリエイターとして、作りやすさを追求したレシピが大人気のおよねさんから、アイディア満載のホットプレートレシピを伝授してもらいました！ 子どもが喜こぶポイントたっぷり、いっしょに料理を作りながら楽しめるホットプレートは、イベントごはんに大活躍ですよ。

フライパンひとつで簡単に！ 子どもが大好きなごちそうメニュー

フライパンひとつで手軽に作れるレシピもご紹介。パーティメニューの主役にふさわしい、揚げものやミートローフ、グラタンなど。家族の歓声が上がること間違いなし！ フライパンだけで作れるので、いつものおかずにもどうぞ。

日本の行事のいわれを知りたい！ 春夏秋冬、季節の行事と食めぐり

春夏秋冬、四折々の行事には、その行事ならではのしつらえや食べ物がつきもの。何をするの？ どうしてするの？ なぜ食べるの？ など、行事についてあらためて学びながら、イラストとともに、日本の一年をめぐってみましょう。

切り方の工夫で食材が大変身！ ＜ウキウキキッチン工作室＞

果物や野菜をちょっと工夫して切れば、作る楽しさと食べるおいしさを同時に味わえる特別な時間に。親子でいっしょにチャレンジすると、切った断面に模様や形が現れて、まるで工作のような発見がいっぱいです。お正月料理や、ふだんのお弁当にも活用できますよ。

AYUMIさん、長田知恵さんetc. みんなの行事ごはん教えて！

意外に知らない、みんなのおうちのお祝いごはん。モデルのAYUMIさん、料理研究家かつオレペエディターの長田知恵さんに、行事の日や家族の誕生日の過ごし方と料理を見せてもらいました。アメリカ・ミシガン州在住の浜中小百合さんには、海外ならではの行事について教えてもらい、「ほ〜！」と驚きもたくさん！

そのほか、かわいいデコケーキや、おせち料理のいわれ、ツペラツペラさんインタビュー（お悩み相談やオレペ公式キャラクター誕生についてのお話もあり！）も必見です。

親子でいっしょに読んで楽しく学べる情報や、作って食べてうれしいレシピが満載の一冊。ぜひご覧ください！

『こどもオレンジページ』No.9