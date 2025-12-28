»³·Á¸©¿Í¸ý 99Ëü¿ÍÂæÁ°È¾¤Ë¡ÄÁ´35»ÔÄ®Â¼¤Ç¸º¾¯
»³·Á¸©¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·¤Î¿Í¸ýÆ°·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï99Ëü2000¿ÍÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ1100¿Í°Ê¾å¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©¿Í¸ý 99Ëü¿ÍÂæÁ°È¾¤Ë¡ÄÁ´35»ÔÄ®Â¼¤Ç¸º¾¯
»³·Á¸©¤¬È¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ7Ç¯12·î1Æü¸½ºß¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï¡¢Á°¤Î·î¤è¤ê1113¿Í¾¯¤Ê¤¤¡¢99Ëü2406¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸º¾¯¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢»àË´¿ô¤«¤é½ÐÀ¸¿ô¤ò°ú¤¤¤¿¡Ö¼«Á³Æ°ÂÖ¡×¤Ï1028¿Í¤Î¸º¾¯¡£¸©³°¤«¤é¤ÎÅ¾Æþ¤«¤éÅ¾½Ð¤ò°ú¤¤¤¿¡Ö¼Ò²ñÆ°ÂÖ¡×¤Ï85¿Í¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¼«Á³Æ°ÂÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢1¤«·î´Ö¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬321¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»àË´¿ô¤Ï¤½¤Î4ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë1349¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î35»ÔÄ®Â¼¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢À¤ÂÓ¿ô¤Ï40Ëü1670À¤ÂÓ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ140À¤ÂÓ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë100Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç°Ê¹ß¤â¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
