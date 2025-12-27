¥À¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥¤¥ª¥ó¡×¤¬10¼þÇ¯¡¡¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä
¡¡ÆüËÜÈ¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥óÀì¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥¤¥ª¥ó¡ÊTAION¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¸ÃÂ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¡ÊEddie Bauer¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSKYLINER EB ¡ß TAION LIGHT¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£1·î2Æü¤«¤é¥¿¥¤¥ª¥ó¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
◾️Eddie Bauer ¡ß TAION
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥·¥¢¥È¥ë¤Î¼«Á³¤Ø¤Î·É°Õ¤È¥¿¥¤¥ª¥ó¤Îµ¡Ç½Èþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃµµæ¿´¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¿·À¤Âå¤Î¥À¥¦¥ó¥¦¥§¥¢¡É¤òÀ½ºî¡£¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬1936Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ì¾ºî¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖSKYLINER¡×¤Î°Õ¾¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ª¥ó¤Î800¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¦¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÊÝ²¹À¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥ê¥Ö¶ß¤È¥ê¥ÖÂµ¤òÈ÷¤¨¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Í¡¼¥à¤Î¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¤òÇÛÃÖ¡£Î¾ÏÆ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ä´À°²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÅß¾ì¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥·¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤È¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤Î2·¿¤òÂ·¤¨¡¢²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1Ëü9800±ß¡£
◾️Eddie Bauer ¡ß TAION
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§TAION ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Eddie Bauer ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È°ìÉô¼ÂÅ¹ÊÞ