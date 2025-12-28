DeNA»°±º´ÆÆÄ¤Þ¤µ¤«¤ÎÂàÃÄ·à¤ÎÉñÂæÎ¢ ¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¸½¾ì²ðÆþ¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¡¢¡Ö¤è¤¯5Ç¯¤â²æËý¡×¤ÎÀ¼¡Ú2025Ç¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ ½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Û
¡Ú½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Û¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤âÇÄ°®¡¡¹â¹»µå³¦¤Ç²£¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥óÅð¤ß¤Î¼Â¾ð
¡¡ºòµ¨¤ÏÆüËÜ°ì¡¢º£µ¨¤Ï2°Ì¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¤Î¤¬DeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤À¡£
¡¡10·î20Æü¤ÎÂàÇ¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö½¼¼Â¤·¤¿5Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öºòµ¨¤Ï¡Ê3°Ì¤«¤é¡ËCS¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡×¤È¡¢ÂàÇ¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëµåÃÄOB¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤¬¥±¥Ä¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖDeNA¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ÏµåÃÄ¼çÆ³¡£Áª¼êÊä¶¯¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¸½¾ì¤Ï²ðÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤è¤¯¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¼°¤À¤¬¡¢DeNA¤Î¾ì¹ç¤Ï°ì¡¢Æó·³¤ÎÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡¢²Ì¤Æ¤Ï»î¹çÃæ¤ÎºîÀï¤Ë¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡¢»î¹çÁ°¤ÎâÔÁÛ¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î»Ø¼¨¤Ç¤¹¡£DeNA¤Ï¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¸«¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ·ÀÌó±äÄ¹¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¸½¾ì²ðÆþ¤Ëíä°×¤·¤¿»°±º´ÆÆÄ¤¬¡¢Ãú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£»×¤¨¤Ð¡¢Ç¯Êð9²¯±ß¤Ç2023Ç¯°ÊÍè¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ò¤ä¤¿¤éÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ïº£µ¨4¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.51¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢8·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏÆó·³Êë¤é¤·¡£10·î¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë¤¹¤é±ê¾å¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»°±º´ÆÆÄ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎCS½Ð¾ì¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤è¤¯5Ç¯¤â²æËý¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤È¤ÏÁ°½Ð¤ÎOB¤À¡£
