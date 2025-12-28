È¢º¬±ØÅÁ 4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÌç¸Í³«Êü¤ÇÎò»Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤« ÃÏÊýÂç³Ø¤ÏÁª¼ê½¸¤á¤¬¾ÇÅÀ¤Ë
¡¡ Àµ·î¹±Îã¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÈ¢º¬¡Ë¤ò¼çºÅ¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡Ê´ØÅì³ØÏ¢¡Ë¤Ï25Æü¡¢2028Ç¯¤ÎÂè104²óÂç²ñ¤«¤é¡¢4Ç¯¤ª¤¤ËÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÍ½Áª²ñ½Ð¾ì¤ÎÌç¸Í¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¥³¥é¥à¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤Ø»ä¤¬¡Ö¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡×¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¡ÄÀÄ³ØÂç±ØÅÁÉô¤ÎÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¡¡È¢º¬¤ÎÁ´¹ñ²½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢23Ç¯¤ÎÂè100²óÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£57¹»¤¬13Ëç¤ÎÀÚÉä¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢´ØÅì°Ê³°¤Î11Âç³Ø¤ÇºÇ¹â°Ì¤ÏµþÅÔ»º¶ÈÂç¤Î27°Ì¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¹â¹»¤ÎÍË¾Áª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´ØÅì¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£¿Íµ¤¤ÎÈ¢º¬¤Ï´ØÅì³ØÏ¢¤ÎÂç²ñ¡£ÃÏÊý¤ÎÂç³Ø¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£4Ç¯¤Ë1²ó¡¢Í½Áª²ñ¤òÁ´¹ñ¤Ë³«Êü¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢100²óÂç²ñ»þ¤ÈÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÃÏÊýÂç³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÈ¢º¬¤Ï1¶è´Ö20¥¥í°Ê¾å¤òÁö¤ì¤ëÁª¼ê¤¬10¿Í°Ê¾åÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï1Ç¯Á°¤ÎÈ¯É½¤Ç¶¯²½¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢·×²èÅª¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÁª¼ê½¸¤á¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤Î1¶è¤Î¾å°Ì3¿Í¤¬Á´°÷ÁáÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤â¤è¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð´ØÀ¾¤Ê¤é¡¢´Ø´ØÆ±Î©¡Ê´ØÂç¡¦´Ø³ØÂç¡¦Æ±Âç¡¦Î©Ì¿Âç¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Ìç¹»¤Ê¤éÈæ³ÓÅªÁª¼ê¤ò´«Í¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤³¤«ÃÏÊý¤ÎÂç³Ø¤¬1¹»¤Ç¤âÈ¢º¬Ï©¤òÁö¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡28Ç¯Âç²ñ¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢32Ç¯Âç²ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
