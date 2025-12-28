¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¡ÈÆÇ¡É¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹SNS¤Î½Ð¸½¤Ç¡Ö½µ´©»ï¤Î»þÂå¡×¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï»ä¤Î°ä¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ÎÃÏ¸µ¤ò½µ´©¿·Ä¬¤¬ÓÌ¤®²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ê¶ËÅöÁ³¤Î¤³¤È
¡¡»ä¤Ï1970Ç¯¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ËÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»¨»ï¡¢¤½¤ì¤â¼ç¤Ë½µ´©»ï¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡FRIDAY¡¢½µ´©¸½Âå¡¢Web¸½Âå¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Ëè½µÂ¿¤¯¤Î½µ´©»ï¤òÆÉ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»¨Ê¸¤ò½ñ¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»ä¤¬½µ´©¸½ÂåÊÔ½¸Ä¹¤ò¼¤·¤¿¤Î¤Ï1997Ç¯¡£»¨»ï¤â½ÐÈÇ³¦Á´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤Î¿·Ç¯¹çÊ»¹æ¤Ï130Ëü¡Á150ËüÉô¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢´°Çä¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¸å¡¢Éô¿ô¤Ï¸º¤êÂ³¤±¡¢¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥×¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤â¼ÂÇä¤Ï20ËüÉô¤ò¤ï¤º¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¿·Ä¬¤ÏÌó10ËüÉô¡£¸½Âå¤ä¥Ý¥¹¥È¤Ï·î3²ó¤È¤¤¤¦ÊÑÂ§´©¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢Éô¿ô¤¬±ý»þ¤Î²¿Ê¬¤Î1¤À¤«¤é½µ´©»ï¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½µ´©»ï¤ÎËÜÅö¤Î´íµ¡¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢½µ´©¿·Ä¬¤¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹µ¼Ô2¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿ÀÖÊóÂâ¼Â¹ÔÈÈ¤Î¼êµ¤È¤¤¤¦Âç¸íÊó¤ò¤·¤¿2009Ç¯½Õ¡¢»ä¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö½µ´©»ï¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¾åÃÒÂç³Ø¤Ç³«¤¤¤¿¡£¿·Ä¬¤ò½ü¤¯½µ´©»ïÊÔ½¸Ä¹¡¢ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¡¢º´ÌîâÃ°ì¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Âç¶µ¼¼¤ËÆþ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢YouTube¡¢Twitter¤ËÆ°²è¤äÂ®µÏ¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢ÅÄ¸¶¡¢º´Ìî¤¬¤È¤â¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö±ý»þ¤Ï½µ´©»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤äÊÔ½¸¼Ô¤Ï¹¥´ñ¿´¤Î²ô¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤ËÅÙ¶»¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ°ì´í¸±¤ÊÊÔ½¸Ä¹
¡¡»ä¤ÏÅÄ¸¶¤«¤é¡ÖÆüËÜ°ì´í¸±¤ÊÊÔ½¸Ä¹¡×¤È¤¤¤¦¡È¾Î¹æ¡É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÙ¶»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¹¥´ñ¿´¤ÏÂ¾¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Î²¿ÇÜ¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¤«¤é16Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤¢¤Îº¢°Ê¾å¤Ë½µ´©»ï¤Ï¡ÈÎ×½ª¡É¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£¡Ö¾¡¼ê¤Ë»à¤Í¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¡Ê12·î18ÆüÉÕ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»ä¤Î¸åÇÚ¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¤Î²ÃÆ£À²Ç·¤¬¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©»ï¤Ï¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÀ¤äÈÑÇº¡¢ÍßË¾¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤äSNSÁ´ÂÎ¤¬µðÂç¤Ê½µ´©»ï¤È²½¤·¡¢¤ª³ô¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡½µ´©»ï¤Ê¤ÉÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ðÊó¤Ï½Ö»þ¤Ë³È»¶¤·¡¢¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢½µ´©»ï¤¬Æ¿Ì¾¤Ë¤·¤¿Èï³²¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤ä½»½ê¤Þ¤ÇÆÍ¤»ß¤á¡¢SNS¾å¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢»¨»ï¡¢ÆÃ¤Ë½µ´©»ï¤Ë¤Ï¡ÖÆÇ¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¬Â¤¸ì¤·¤¿¡Ö¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÆÇ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹¡È¶§Ë½¡É¤ÊSNS¤ÎÁ°¤Ë¡¢½µ´©»ï¤Ï¤Ê¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯¥Ü¡¼Á³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½µ´©»ï¤¬À¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤ëÊýºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ´Ý»³Ë®ÃË¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤Îº£Æü¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¸ý¤äÌÜ¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ó¤Þ¤ó¤ò¡¢¼å¤¼Ô¤ÎÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÊÉ¤òÇË¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾¾±ºÁí»°¤Ï¡ÖNHK¤äÂç¿·Ê¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ò»ÔÌ±¸¢¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸Ç¼¹¡Ó¤·¡¢¤³¤ì¤ËÆÈ¼«¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤äÌôÌ£¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á½ÐÈÇ¼Ò·Ï½µ´©»ï¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ï¡¢»ä¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿º¢¤Þ¤Ç¤Ï¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤«¤¬½µ´©»ï¡¢¤µ¤ì¤É½µ´©»ï¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¤Û¤Ã¤Ä¤Êâ¤¡¢¥´¥ßÈ¢¤òµù¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ÖÀî¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥¿½¸¤á¤ò¤·¡¢Ìë¤Ï¡¢¿·½É2ÃúÌÜ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ç¡¢°Â¼ò¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼óÎØ¤Î¤Ê¤¤ÎÄ¸¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¶²¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»à¤ËÂ»¤Ê¤¤¤ÎÏ·¤¤¤Ü¤ì¤¬À¤¤Þ¤¤¸À¤ò¸À¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤À¡£¤À¤¬¡¢½µ´©»ï¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¤è¤êÈ¿¸¢ÎÏ¡£¶¯¼Ô¤è¤ê¼å¼Ô¡£ÀµµÁ¤è¤ê¶½Ì£¡×¤Ç¤¢¤ë¡£À¤¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢½µ´©»ï¤Ïº¸¤ò¸þ¤±¡ª Ê¸½Õ¤Ç¤µ¤¨¤³¤Î¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¡¡¡Ê°Ê²¼¼¡¹æ=Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë