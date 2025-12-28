Æ²¡¹¤ÈÌµÃÇÃó¼Ö¤òÂ³¤±¤ëÃæÇ¯½÷À¤¬¡Öµã¤¤Ê¤¬¤é¼Õºá¡×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡£¡È¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡É¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À°Õ³°¤ÊÊýË¡
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¿Þ¡¹¤·¤¯¤ÆÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡Éµã¤¿²Æþ¤ê¡É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¹ë²÷¤ÊÊýË¡¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈëºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Â¾¿Í¤ÎÃó¼Ö¶è²è¤ËÆ²¡¹¤ÈÄä¤á¤ëÅÛ
¡ÖºÇ½é¤Ï¡È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â³¤¯¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÄÌ¶Ð¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹Â¸ý¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÆüÍË¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¤Ëµ¯¤¤¿ºÊ¤Ø¤Î°ìËÜ¤ÎÏ¢Íí¤¬¡¢Èà¤ÎÆü¾ï¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¹Â¸ý¤µ¤ó¤¬ÉÔºß¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÍ§¿Í¤¬¼«Âð¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤«¤é¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ºÊ¤¬³ÎÇ§¤·¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Çò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬Æ²¡¹¤ÈÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡È·ÀÌó¼Ô¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡É¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¶è²è¡£¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤ÆÄä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê°¼Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡È²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸åÆü´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´°Á´¤Ë¾ï½¬ÈÈ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½Ð¶Ð»þ´ÖÂÓ¤òÁÀ¤¤¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÌµÃÇÃó¼Ö¤ò·«¤êÊÖ¤¹Çò¤¤¼Ö¡£È¾Ç¯¤Î´Ö¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿Ãó¼Ö²ó¿ô¤Ï¡¢·Ú¤¯20²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Å½¤ê»æ¡¦ÂÔ¤ÁÉú¤»¡Ä¡Ä¤·¤«¤·Áê¼ê¤Ï¤·¤¿¤¿¤«¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÅ½¤ê»æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÌµÃÇÃó¼Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£ÅÙÄä¤á¤¿¤éÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÅ½¤ê»æ¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Æ±¤¸¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¥¤ê»æ¤¬Çí¤¬¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¡£¤½¤ÎÌµ¿À·Ð¤µ¤Ë¡¢¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ì±»öÉÔ²ðÆþ¤Ç¡È¸½¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¸½¹ÔÈÈ¤ÇÊá¤Þ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢»Å»ö¤ò¿ô»þ´ÖÃÙ¤é¤»¤ÆÂÔ¤ÁÉú¤»¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ï¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¡È¤³¤Ã¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ëè²ó¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ÉÔºß¤Î»þ¤Ë¤À¤±Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹Â¸ý¤µ¤ó¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢¤â¤Ï¤äÅ½¤ê»æ¤äÃí°Õ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ºÊ¤ÎÉã¨¡¨¡·úÀß²ñ¼Ò¤ò±Ä¤àµÁÉã¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤â¤ó²¶¤¬²ò·è¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡É¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÍâÄ«¡¢¹Â¸ý¤µ¤ó¤ÏµÁÉã¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê½Ð¶Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¢Ï©¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï°ìµ¤¤ËÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡µÁÉã¤Î¡È¿¦¿Íµ»¡É¤¬ßÚÎö¤¹¤ë½Ö´Ö
¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¸¤Ç¡È¤¨¡¢²¿¤³¤ì!?¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®·¿¤Î·úÀßÍÑ¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ç¡¢µÁÉã¤¬²ñ¼Ò¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜÊª¤Îºî¶È¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÎã¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Þ¤À¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¢ÃæÇ¯¤Î½÷À¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡
¡¡µÁÉã¤Ï¡¢¹Â¸ý¤µ¤ó¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç½Ð¶Ð¤·¤¿¸å¤¹¤°¤ËÅþÃå¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤«¤é¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ï±¿ÎÉ¤¯½Ð¶Ð¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¼Ö¤òÄä¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
