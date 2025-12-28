¡Ö¿å55±ß¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê98±ß¡×Ç¯¾¦54²¯±ß¡¢ÎáÏÂ¤Î¸×1°Ì¤Î¼ÒÄ¹¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡È·ùÌ£¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë³×Ì¿
¡¡Êª²Á¹â¤äÁýÀÇ¤¬Â³¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½îÌ±¤ÎÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬¡¢º£¤ä¡ÖìÔÂô¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤È°û¤ßÊª¡¢¾¯¤·¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç²ñ·×¤Ï1000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥ì¥¸¤ÇÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¹âµé²½¡×¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢°Û¿§¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤äÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥ó¥Ê¥«¡Êmin•naka¡Ë¡×¤À¡£
¡¡¿å¤Ï55±ß¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï98±ß¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ÎÁÚºÚ¤â¿ô½½±ßÂæ¤«¤é¡£¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤À¤¬¡¢Å¹Æâ¤ÏºÇ¿·¤Î´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿Ìë´ÖÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤È¥ì¥È¥í¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¡¢YouTube¤Î¿Íµ¤Åê»ñÈÖÁÈ¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ç»ëÄ°¼Ô¿Íµ¤ÅêÉ¼1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¸ýÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¡£Ç¯¾¦54²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤òÎ¨¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ò¡Ö½îÌ±¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤ºT¥·¥ã¥Ä¤È·¤²¼¤Ç²á¤´¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼Èà¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌÙ¤±ÅÙ³°»ë¤È¤â¸«¤¨¤ë·ã°Â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤òºî¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¸µ²£ÉÍ»ÔÌò½ê¿¦°÷¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢À¯ÉÜ¤ÈÂç¼ê»ñËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¡Ö·ùÌ£¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÍ«¤¦ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·×»»¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¡¡ÖÅ¬Àµ²Á³Ê¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤ÈÊªÎ®³×Ì¿
¿åÌî½ÓºÈ¡Ê°Ê²¼¡¢¿åÌî¡Ë¡§¡Ö¥ß¥ó¥Ê¥«¡Êmin•naka¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê98±ß¡¢¿å55±ß¡¢¤ªÊÛÅö¤â¿ôÉ´±ß¤È¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÁê¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È°Û¾ï¤Ê°Â¤µ¤Ç¤¹¡£Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê²Á³Ê¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°æ¸ýÃÒÌÀ¡Ê°Ê²¼¡¢°æ¸ý¡Ë¡§¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿å¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ1000±ßÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢½îÌ±¤Î´¶³Ð¤«¤é¤·¤¿¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¡¢º£¤ÎÈ¾³Û¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë²Á³Ê¤¬Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÉô¤ä³ô¼ç¡¢¤½¤·¤Æ¾¦¼Ò¤¬Íø±×¤òÃæÈ´¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
¡¡½îÌ±¤¬¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿åÌî¡§¡ÖÃæÈ´¤¹½Â¤¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸¶²Á¹âÆ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡§ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡ÖÅ°Äì¤·¤¿Å¹ÆâÄ´Íý¤È¼«¼ÒÇÛÁ÷¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¹©¾ì¤Ç¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÇÛÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥ë¡¼¥ÈÇÛÁ÷¡×¤¬¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÂå¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤ÇÊªÎ®¥³¥¹¥È¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹©¾ì¤Î¿Í·ïÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Å¹Æâ¤Çºî¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÇÛÁ÷¥³¥¹¥È¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÎÙ¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÅ¹¡Ê¥ß¥Ëmin•naka¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ø¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±¿¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤äÂæ¼Ö¤Ç±¿¤Ù¤ëµ÷Î¥¤Ê¤é¡¢ÊªÎ®Èñ¤Ê¤ó¤Æ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¿åÌî¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Âç¼ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö½¸ÃæÄ´Íý¡¦ÂçÎÌÇÛÁ÷¡×¤¬¡¢º£¤ÏµÕ¤Ë¥³¥¹¥È¹â¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
°æ¸ý¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤âÁÚºÚ¤âÅ¹Æâ¤Î¿ßË¼¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢¤«¤ÄÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Í¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤Ç»îºî¤È»î¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢»ÅÆþ¤ì¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð55±ß¤Î¿å¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç²·¶È¼Ô¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´À¤ò¤«¤±¤Ð°Â¤¯¤Ê¤ë¡£¾¦Çä¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¹âµé²½¡×¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢°Û¿§¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤äÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥ó¥Ê¥«¡Êmin•naka¡Ë¡×¤À¡£
¡¡¿å¤Ï55±ß¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï98±ß¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ÎÁÚºÚ¤â¿ô½½±ßÂæ¤«¤é¡£¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤À¤¬¡¢Å¹Æâ¤ÏºÇ¿·¤Î´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿Ìë´ÖÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤È¥ì¥È¥í¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼Èà¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌÙ¤±ÅÙ³°»ë¤È¤â¸«¤¨¤ë·ã°Â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤òºî¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¸µ²£ÉÍ»ÔÌò½ê¿¦°÷¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢À¯ÉÜ¤ÈÂç¼ê»ñËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¡Ö·ùÌ£¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÍ«¤¦ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·×»»¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¡¡ÖÅ¬Àµ²Á³Ê¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤ÈÊªÎ®³×Ì¿
¿åÌî½ÓºÈ¡Ê°Ê²¼¡¢¿åÌî¡Ë¡§¡Ö¥ß¥ó¥Ê¥«¡Êmin•naka¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê98±ß¡¢¿å55±ß¡¢¤ªÊÛÅö¤â¿ôÉ´±ß¤È¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÁê¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È°Û¾ï¤Ê°Â¤µ¤Ç¤¹¡£Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê²Á³Ê¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°æ¸ýÃÒÌÀ¡Ê°Ê²¼¡¢°æ¸ý¡Ë¡§¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿å¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ1000±ßÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢½îÌ±¤Î´¶³Ð¤«¤é¤·¤¿¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¡¢º£¤ÎÈ¾³Û¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë²Á³Ê¤¬Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÉô¤ä³ô¼ç¡¢¤½¤·¤Æ¾¦¼Ò¤¬Íø±×¤òÃæÈ´¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
¡¡½îÌ±¤¬¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿åÌî¡§¡ÖÃæÈ´¤¹½Â¤¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸¶²Á¹âÆ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡§ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡ÖÅ°Äì¤·¤¿Å¹ÆâÄ´Íý¤È¼«¼ÒÇÛÁ÷¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¹©¾ì¤Ç¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÇÛÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥ë¡¼¥ÈÇÛÁ÷¡×¤¬¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÂå¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤ÇÊªÎ®¥³¥¹¥È¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹©¾ì¤Î¿Í·ïÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Å¹Æâ¤Çºî¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÇÛÁ÷¥³¥¹¥È¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÎÙ¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÅ¹¡Ê¥ß¥Ëmin•naka¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ø¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±¿¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤äÂæ¼Ö¤Ç±¿¤Ù¤ëµ÷Î¥¤Ê¤é¡¢ÊªÎ®Èñ¤Ê¤ó¤Æ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¿åÌî¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Âç¼ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö½¸ÃæÄ´Íý¡¦ÂçÎÌÇÛÁ÷¡×¤¬¡¢º£¤ÏµÕ¤Ë¥³¥¹¥È¹â¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
°æ¸ý¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤âÁÚºÚ¤âÅ¹Æâ¤Î¿ßË¼¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢¤«¤ÄÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Í¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤Ç»îºî¤È»î¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢»ÅÆþ¤ì¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð55±ß¤Î¿å¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç²·¶È¼Ô¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´À¤ò¤«¤±¤Ð°Â¤¯¤Ê¤ë¡£¾¦Çä¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£