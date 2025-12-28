¡ÖÎ¾¼êÂ¤òÀÚÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×40ºÐ½÷À¤ò½±¤Ã¤¿ÉÂ¡ÖºÇ½é¤Ï°ßÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×10Æü´Ö°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯7·î4Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
·ò¹¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÍÁ³ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·§ËÜ¸©ºß½»¤Î²£ÅÄµ×À¤¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢40ºÐ¤ÇÆÍÁ³È¯¾É¤·¤¿ÉÂµ¤¤Ë¤è¤êÎ¾¼êÂ¤ÎÀÚÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤¤¤Ä¤Ä¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë3ÅÙÄ©Àï¤·¡¢2024Ç¯¤Ë42.195km¤ò´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÈÖÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ïµ×À¤¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤ä¥Þ¥é¥½¥ó¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÈë·í¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆÍÁ³¤ÎÈ¯¾É¤ÈÀÚÃÇ¤Þ¤Ç
¡½¡½Î¾¼êÂ¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ×À¤¤µ¤ó¡§40ºÐ¤Ç¡ÖÅÅ·âÀ»çÈÃÉÂ¡×¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ÇÙ±êµå¶Ý¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç·ì±ÕÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢·ì¤Î½ä¤ê¤ò»ß¤á¤ÆÀèÃ¼¤«¤é²õ»à¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁÃæÇ¯ÁØ¤ÏÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹çÂÐ½è¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«ÌÈ±Ö¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ç¡¢¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æþ±¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µ×À¤¤µ¤ó¡§1Æü¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¨µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ÷¼Ù¤Ç¿²¹þ¤à¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Û¤É·ò¹¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼£¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÍâÆü¤â¤¤Ä¤¯¤Æ¼ç¿Í¤ËÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢°ßÄ²±ê¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï´é¤ËÈÃÅÀ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢Î¾Â¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µßµÞÉÂ±¡¤Î¥í¥Ó¡¼¤ÇÄË¤¤ÄË¤¤¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢µßµÞ¤ÎÀèÀ¸¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é10Æü´Ö°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡ÖÀÚÃÇ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»ØÀè¤¬¿¿¤Ã¹õ¤ËÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½ÀÚÃÇ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ×À¤¤µ¤ó¡§¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ø¤ò¸«¤¿¤é¿¿¤Ã¹õ¤ÇÀÞ¤ê¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ì¥À¥á¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô´ü´Ö¤Î10Ê¬¤ÎÌÌ²ñ»þ´Ö¤Ç¡ÖÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÚÃÇ¸å¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼ê¤ÈÂ¤È¤Ç2ÅÙ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡¤«¤éÂà±¡¤Þ¤Ç¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ï¡¢70Ëü¡Á100Ëü¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡±¦¼ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î2cm¡×¤Î¿Æ»Ø
¡½¡½Î¾¼êÂ¤ÎÀÚÃÇ¸å¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
µ×À¤¤µ¤ó¡§1Ç¯È¾¤°¤é¤¤¤ÏµÁÂ¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢ºòÆü¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£Æü¤ÏÁ´Á³Êâ¤±¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï²È»ö¤â³°½Ð¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¤âµÁÂ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¿¤À¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÎÉþ¤Î¾®¤µ¤¤¥Ü¥¿¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»Ø¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µ×À¤¤µ¤ó¡§±¦¼ê¤À¤±¡Ö´ñÀ×¤Î2cm¡×¤Î¿Æ»Ø¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ú¥ó¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤âÎÁÍý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¼ê¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»äº¸Íø¤¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÍÍ¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿Æ»ØÉôÊ¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´èÄ¥¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤
