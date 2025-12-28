¡Ú¥×¥íÌîµå¡Ûº´¡¹²¬¿¿»Ê¤ÈÀ¾»³½¨Æó¤¬¸ì¤ë¡Ö¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Î¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡×
¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡£¼ºÂ®¤Î¸¶°ø¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ´ÆÆÄ¡¦º´¡¹²¬¿¿»Ê¤µ¤ó¤È¸µÊá¼ê¡¦À¾»³½¨Æó¤µ¤ó¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦TIM¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¼ºÂ®¤Î¸¶°ø¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¡©¡Û
¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÅÄ¡Ëº£µ¨¤Î¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë£µ°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
º´¡¹²¬¿¿»Ê¡Ê°Ê²¼¡¢º´¡¹²¬¡Ë¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤Ï£²°Ì¡¢£²Ç¯ÌÜ¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢£¹·î¤ËÂç¼ºÂ®¤·¤Æ£´°Ì¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ç¯¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£··î¤Ë¼ºÂ®¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¡¢¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£ºòÇ¯¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿......²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë
µÈÅÄ¡¡º´¡¹²¬¤µ¤ó¤â¤Þ¤À²òÌÀ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹²¬¡¡ºòµ¨¤â¤¢¤ì¤À¤±½çÄ´¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££¹·î¤Ë¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤È¹æÎá¤ò¤«¤±¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æº£Ç¯¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï£··î¤Ë¡Ê¥¬¥¯¥ó¤È¡ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡¡µ»½Ñ¡¦ÂÎÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤Î¤«¡£
º´¡¹²¬¡¡ÂÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤´¤¯Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó»ý¤Ä¤¾¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥óÆþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤ÏÁö¤ê¹þ¤ß¤äÅê¤²¹þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Îý½¬ÊýË¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É......¡ÊÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¹Åç¤Î½ë¤µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã»¤¤Îý½¬¤¬¤µ¤é¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ç¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÅê¼ê¿Ø¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡Û
µÈÅÄ¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï£²·å¾¡Íø¤¬¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º´¡¹²¬¡¡¿¹²¼Åê¼ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²¡¼¥à¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³ú¤ß¹ç¤¨¤Ð¡¢¾¡¤Á¤ÈÉé¤±¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò£±ÅÀ¡¢£²ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹Åç¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È£±ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨Åª¤Ë¤Ï¡¢£¶µåÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç£³ÈÖÌÜ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡££¹¾¡¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¾²ÅÄ¤Îµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤é15¾¡¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡Ãæ·Ñ¤®¤ÈÍÞ¤¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¤¬º£Ç¯¤ÏµåÂ®¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤«¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â£±Ç¯¡Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡Ë¡£ ¤¢¤È¤Ï¡¢ÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¤È¤«¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ï¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ¡¡¹Åç¥«¡¼¥×¤ÏÅê¼ê²¦¹ñ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢Åê¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´¡¹²¬¡¡ÀèÈ¯¤Ï¡¢ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡¢¾²ÅÄ¡¢¿¹²¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê¤Ê¤É¿ô¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤Áª¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀèÈ¯¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤â·ªÎÓ¤¬¤¤¤Æ¡¢ÅçÆâ¡¢¿¹±º¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡·ªÎÓÅê¼ê¤¬ÍèÇ¯¤ÏÀèÈ¯¤Ë²ó¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º´¡¹²¬¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ªÎÓ¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤â¼Ò²ñ¿Í¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÇÀèÈ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç³Ø¤Î»þ¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£µå¼ï¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤·¡¢ÀèÈ¯¤Ë¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÁª¼ê¤Î°éÀ®¤È»ØÆ³ÊýË¡¡Û
µÈÅÄ¡¡¤³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ç¤Ê¤¼Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤â¡¢Ìî¼ê¤â¤«¤Ê¤ê°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À¾»³½¨Æó¡Ê°Ê²¼¡¢À¾»³¡Ë¡¡ÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£
º´¡¹²¬¡¡£¸Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
À¾»³¡¡Èà¤ÏÌîµå¤Ø¤Î¡Ê¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Î¡ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££±ÅÙ¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤é¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡£
µÈÅÄ¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º´¡¹²¬¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ë¡¢Æó·³¤ËÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
º´¡¹²¬¡¡¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
À¾»³¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¸·¤·¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤ä¤Ã¤Æ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÏÁ´Á³¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£ÂÎ¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ £²Ç¯ÌÜ¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤Ç¡¢Æó·³¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂÎ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤é¤·¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¤³¤³¤«¤é¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¡ÊÆó·³¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¡¢¤ä¤á¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À¾»³¡¡ÀÎ¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿¤Ó½Ð¤·¤¿Å·¶é¤ÎÉ¡¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È°ìÅÙÀÞ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢£²¡¢£³Ç¯¤ä¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤¿¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¾¡ª¤¤¤¤¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È£±Ç¯ÌÜ¤Ç´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤É¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡© À¾»³¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í......¡£¤¿¤ÀË½ÎÏ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉÀµÄ¾¡¢¸½¾ì¤Ë£²¡¢£³Ç¯Á°¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÇÁª¼ê¤ò¸Æ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢µç¶þ¤Ê»þÂå¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
À¾»³¡¡µåÃÄ¤«¤é¤·¤¿¤éÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°ì·³¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¡¢·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÆó·³¤ËÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦ÄË¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Çº£¤Î¾®±àÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¾»³¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢½ïÊý¹§»Ô´ÆÆÄ¤Èº´¡¹²¬´ÆÆÄ¤Î°ä»º¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï£³Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í¼«Ê¬¤ÎÁª¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ú¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡Û
µÈÅÄ¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï´Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡´Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«Í¥¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÁª¼ê¤Ï¡Ë²ÈÂ²¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²²ó¡¢£³²ó¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤ò¤³¤³¤ËÃÖ¤±¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡ÖÍÞ¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é²¶¤ÎÌòÌÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÞ¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Öº£Æü¤ÎÈà¤Î¤³¤Îµå¡¢¾õÂÖ¤¸¤ãÌµÍý¤À¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÖÁª¼ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â²¶¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÑ¤¨¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Ï»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö²¶¤Ï¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢²¶¤ÏÀäÂÐÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éº£¸å¤Þ¤¿Íê¤à¡×¤È¡¢¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡¡¿®Íê¤È´Å¤ä¤«¤·¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¾»³¡¡°ã¤¦¡£³Î¤«¤Ë¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÏÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤«¤é¥Á¡¼¥à¤â£²°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉÁª¼ê¤Ï1Ç¯¤Ç´·¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤µ¤È¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤«¤ó¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚProfile¡Û
º´¡¹²¬¿¿»Ê¡Ê¤µ¤µ¤ª¤«¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë¡¿1967Ç¯£¸·î26Æü¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£89Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹Åç¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£²¥±¥¿¾¡Íø¤È£²¥±¥¿¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢03Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»100¾¡100¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï15Ç¯¤«¤é¹Åç¤Î¥³¡¼¥Á¡¢20Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾»³½¨Æó¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¡¿1967Ç¯£··î£·Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î87Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¡£¹Åç¤Ç¤Ï94Ç¯¡¢96Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³ÍÆÀ¡£¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢ÃæÆü¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£