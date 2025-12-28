12月27日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。12月28日（日）に中山競馬場で行われる有馬記念（G1・芝2500m）の予想を公開した。

動画では「来たか有馬記念、さすがにテンション上がりますね〜」と高揚感を見せながら本命馬を発表。本命にはダノンデサイルを指名した。とんでもなく悩んだ末に導き出した結論だという。

その理由については「能力の高さ、強い4歳世代のダービー馬、ドバイではカランダガンにも勝利している。能力を出し切った時には現役最強」と説明。

さらに「真ん中の枠で内外を見ながらポジションを取れる」と枠順面にも言及し、負けたレースについても「原因がハッキリしている」と信頼を崩さなかった。

一方、対抗にはミュージアムマイルを指名。「1番展開が向きそうなのがこの馬と」展開面を重視しつつ、「中山適性は証明していて、この馬にとって最も実力を発揮出来る競馬場だと思います」と舞台適性を高く評価していた。

動画を見た視聴者からは「これを観ないと有馬を観れない」、「1年でこの動画が1番楽しみまである」、「今年も競馬を盛り上げてくれてありがとうございました」、「なぞなぞすぎるやろ」、「明日は稀に見る大荒れや」などと、様々なコメントで盛り上がりを見せた。