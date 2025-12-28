¤À¤«¤éºÊ¤ÏÉ×¤ËŽ¢»¦°ÕŽ£¤òÊú¤¯¡Ä"µÁ¼Â²È"¤ÇÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ž¢°ìÈ¯¤ÇÎ¥º§´íµ¡Ž£¤ÎNG¥Õ¥ì¡¼¥º
¢£¡ÈÉ×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê°ì¸À¡É¤ËºÊ¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë½Ö´Ö
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡½¡½ËÜÍè¤Ê¤é²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¡¢1Ç¯¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡ÖµÁ¼Â²È¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢µ¤¸¯¤¤¤Ç¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸È¤ÎÌÜ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï°µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Î¿´¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ëÉ×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¤Ò¤È¸À¡£º£¤Î»þ´ü¤Ë¥Þ¥Þ²ñ¤ÇºÇ¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÏÃÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»Å»öÊÁ½÷À¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ëÆüËÜ¹ç¥³¥ó¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î»ä¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖµÁ¼Â²È¤ÇºÊ¤ò¥¤¥é¥Ã¤È¤µ¤»¤ëÉ×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¥»¥ê¥Õ¡×¤ò3¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÀø¤àÌäÂêÅÀ¤òÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÍ¤Î¥·¡¼¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸È¤Ë¤è¤ëÃÏ¹ö¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯
É×¤ÎÌµ¿À·Ð¥Õ¥ì¡¼¥º¡¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤éÄü¤á¤Æ¤¯¤ì¡×
µÁÊì¤«¤é¤Î¿´¤Ê¤¤°ì¸À¤ä²áÅÙ¤Ê´³¾Ä¡¢¥¤¥ä¥ß¤äÈéÆù¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ä¡Ä¡£¥Ò¥É¥¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºÊ¤¬¤½¤Ã¤ÈÉ×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·É×¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Åê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£A»Ò¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¤¬µÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ã¦¤¤¤À·¤¤ä¥³¡¼¥È¤Î¥¿¥°¤ò¸È¤ËºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤é¡ÁA»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ë¤ï¤Í¤§¡×¤È¥Á¥¯¥ê¥Á¥¯¥ê¤È¥¤¥ä¥ß¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤òÉ×¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖÊì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡¢Äü¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È°ì¸À¡£µÁÊì¤ÎÀ³Ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¡Ä¡Ä¡£
¢£ºÊ¤À¤±¤¬²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«
¤³¤ì¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸È¤ÎÂÖÅÙ¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ëµ¤¤¬¤µ¤é¤µ¤é¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É×¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬²æËý¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢ÍîÃÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï¡¢ºÊ¤«¤éµÁÊì¤Ë²¿¤«¸À¤¦¤Î¤Ï´Ø·¸ÀÅª¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¤Î»Ò¤Ç¤¢¤êÏÃ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦É×¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢ºÊ¤ÎÎ©¾ì¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÖÊì¤ÎÀ³Ê¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºÊ¤À¤±¤¬²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÁ¼Â²ÈÂÚºß¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ä¤é¤¤»þ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸È¤ÎÂÖÅÙ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ºÊ¤ÏµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤ëµ¤¤¬¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤ò¸À¤¦É¬Í×¤¢¤ë¡©¡×
É×¤ÎÌµ¿À·Ð¥Õ¥ì¡¼¥º¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤µ¤ó¤ÎÌ£¤¬°ìÈÖ¤À¡×
µÁ¼Â²È¤ËÅþÃå¤·¤Æ¡¢¸È¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ä¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡¢¤ª»¨¼Ñ¤Ê¤É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¬¤Á¤Ê°ì¸À¡£B»Ò¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¤Ï¡¢É×¤Î¡ÖÊì¤µ¤ó¤ÎÌ£¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¼Â²È¤Î°Â¿´´¶¡×¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÆüº¢¤Î¼êÎÁÍý¤ÎÏÓ¤òÈæ¤Ù¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¸È¤«¤é¤â¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖËèÆü¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤ò¸À¤¦É¬Í×¤¢¤ë¡©¡×¤È¡¢ºÊ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬°ìµ¤¤ËÊ®½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤¦¤·¤ÆºÊ¤ÏÉ×¤ò¡Ö¥Þ¥¶¥³¥óÇ§Äê¡×¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌ£¤Ä¤±¡¢³Ð¤¨¤Æ¤è¡×¤ÈÉ×¤¬¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÁÊì¤Ë¤â¡Ö¥¦¥Á¤ÎÌ£¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ï´°Á´¤Ëµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÙ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢ºÊ¤¬É×¤ò¡Ö¥Þ¥¶¥³¥óÇ§Äê¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï²È¤Ç¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ý½Ð¤·¤Ï¡¢ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Ë»É¤µ¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢É×¤Ï²¿¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤à¤·¤íµÁ¼Â²È¤Ç¤Ïµ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¡¢¡ÖºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢±ßËþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥ï¥ó¥ª¥ÚºÊ¤ÎÁ°¤Ç¥É¥ä¤ëÉ×¤¬µö¤»¤Ê¤¤
É×¤ÎÌµ¿À·Ð¥Õ¥ì¡¼¥º£¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤Ï²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤ÇÉ×¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤È²á¤´¤·¤Ê¤¬¤éÎ¾¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ý¤í¤Ã¤È½Ð¤ë´í¸±¤Ê°ì¸À¡£
C»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¡Ê¤È¤â¤Ë30Âå¡Ë¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤È°é»ù¤Ï¤Û¤ÜºÊ¤ÎC»Ò¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬Í£°ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È»ö¤Ï¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¡×¤À¤±¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÁ¼Â²È¤Ç¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤Ï²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Á¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¡È²È»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¸È¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢Â©»Ò¤Ë¤½¤ó¤Ê²È»ö¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈC»Ò¤µ¤ó¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤°¤Ã¤È´®¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æâ¿´¤Ï¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨·«¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Î¸«±É¤Î¤¿¤á¤ËºÊ¤òìÊ¤á¤ë¤Ò¤È¤³¤È
³Î¤«¤Ë¥´¥ß½Ð¤·¤Ï½õ¤«¤ë²È»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤·¤«¤·ºÊ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²È»ö¤ÎÃæ¤Ç¥´¥ß½Ð¤·¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
C»Ò¤µ¤ó¤ÏÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¡¦ÎÁÍý¡¦°é»ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Ïµ¢¾Ê¤Î½àÈ÷¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï½½Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔËþ¤¬Êç¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£
¿Æ¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÊ¤ÎÎ©¾ì¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºÊ¤¬µ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤«¤Ï¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿É×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë°µ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¡×¤È¤¤¤¦É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´°Â¤é¤°¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È±óÎ¸¤Ê¤¯²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌµ¼«³Ð¤µ¤³¤½¤¬ºÊ¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÁ¼Â²È¤òÍ«Ýµ¤Ë¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìµ°Õ¼±¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤ÇÃÏÍë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤«¤éºÊ¤À¤±µÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎ¥º§ÌäÂê¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤¬¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤ÎÎ©¾ì¤òÁÛÁü¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÁ¼Â²È¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÌò³äÊ¬Ã´¤ò¸«Ä¾¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê²÷Å¬¤Êµ¢¾Ê¤È¡¢ºÊ¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤Ç¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
ÅÄÃæ ³¨²»¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¨¤Î¤ó¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ç¥³¥ó¶¨²ñ ²ñÄ¹
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£Îø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£2000²ó°Ê¾å¤Î¹ç¥³¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃË½÷¤ÎÎø°¦¿´Íý¤ËÀºÄÌ¡£º§³è¡¢¥Ç¡¼¥È¡¢¹ç¥³¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î½Ð²ñ¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¼±¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ï500ËÜ°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤¸¤é¤»ÃË»Ò¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ê¥È¥ê¥»¥Ä¡Ë¡Ù¤Û¤«¹ñÆâ³°¤Ç8ºý¡£
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ç¥³¥ó¶¨²ñ ²ñÄ¹ ÅÄÃæ ³¨²»¡Ë