28日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した上原浩治氏が、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍に挑戦し、ホワイトソックスに移籍を決めた村上宗隆について言及した。

上原氏は2年契約となった村上の契約に「僕は妥当じゃないかなと個人的に思っています」と指摘。「長期的契約は球団からしてもメリットはそんなにないのかな。活躍するかどうかはわからないじゃないですか。2年でまずは自分というところで、もし活躍してくれれば、途中トレードというのもある。それによってホワイトソックスは若い選手を何人か取れる。そういう目論見があったと思います」と分析した。

ホワイトソックスは3年連続で100敗以上している。上原氏は「自分が（メジャーリーガーでプレーして）いた時は（ホワイトソックス）強かったんですけど、メジャーリーグは3年ぐらいで一気に変わってしまうので。120敗は負けすぎかなと思いますし、100敗以上する本当に毎日負けているような雰囲気なんですよ。その雰囲気に流されないようにしてほしいなと思いますよね」と話していた。