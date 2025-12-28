¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢´ØÀ¾¿Í¤À¤±¤É¡ÄÀÎ¤Ï¡Ö551¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤¬¤¢¤ó¤Þ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPODCAST¡Ë¤Ç¡¢´ØÀ¾¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤Ï¡Ö551¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤¬¤¢¤ó¤Þ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¥×¥ë¥³¥®²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÀµÄ¾¥×¥ë¥³¥®¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯çÓ¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¾¾Â¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤Ê¤¼¤«¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤¦¡£¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤Ã¤Æ¤³¤ì²¿¤Ê¤ó¡© ¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÆÚ¥«¥Ä¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æù¤ò¤½¤Ü¤í¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤ò´Ý¤á¤¿¤ä¤Ä¤òÍÈ¤²¤Æ¤ë¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤Ã¤Æ²¿¡© ¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÀÎ¡¢551¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤¬¤¢¤ó¤Þ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¾ÆÇäÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ÆÇä¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ÊÆù¤Þ¤ó¤Î¡Ë¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÈé¤¤¤é¤ó¤ä¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÈé¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢551¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
