¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢¤ªÌß¤Ï´Å¤¯¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡Ö¾ßÌý¤Ä¤±¤Æ³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¯¡×¤Î¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPODCAST¡Ë¤Ç¡¢¤ªÌß¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ªÌß¤Ë¾ßÌý¤Ä¤±¤Æ³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¯¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«´ØÅì¤Î¿Í¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤Î²È¤Î»¨¼Ñ¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÇô½Á¤È»÷¤¿¡¢´ØÀ¾É÷¤ÎÇòÌ£Á¹¤ËÂçº¬¤È¿Í»²¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¥¶¡¦ÄêÈÖ¡¢´ØÀ¾¤Î¤ª»¨¼Ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¬Âç¹¥¤¡£¤â¤¦1½µ´Ö¤°¤é¤¤ËèÆü¤½¤ì¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Îºî¤Ã¤¿¤ª»¨¼Ñ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¤ªÌß¤Ï´°Á´¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç1°Ìñ²»Ò¡¢2°Ìº½Åü¤À¤±¡£¤¤Ê¤³¤Ï4°Ì¡£3°Ì¤Ï¾ßÌýº½Åü¡£¤â¤¦²¿¤Ç¤â´Å¤¤¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤ªÌß¤Ë¾ßÌý¤Ä¤±¤Æ³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¯¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«´ØÅì¤Î¿Í¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡© ¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤½¤Î¾ßÌý¤È³¤ÂÝ¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«Éã¿Æ¤Î¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£»ä¤Ï²È¤Ç1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ëº½Åü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
