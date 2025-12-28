『ばけばけ』眄个△りの芝居から目が離せないワケ。“覚醒”のきっかけは、監督が伝えた「意外な一言」
明治期の日本で出会った松江の没落士族の娘・小泉セツさんと、その夫で作家・小泉八雲さん（パトリック・ラフカディオ・ハーン）をモデルに、文化や言葉の壁を越えて家族になっていく姿を描いた連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。
朝ドラヒロインを演じる役者には、世間から大きな関心を向けられる。中には、「ちゃんと務められるのか？」といった攻撃的な目線も少なくない。主人公・トキ役を務める眄个△りも例外ではなかった。しかし、いざ放送が始まると、視線を釘付けにする表情の機微や圧巻の演技力で、朝ドラヒロインとしての存在感を確かなものにしている。
改めて“朝ドラヒロイン・眄个△り”を制作陣はどのように見ているのか。本作の制作統括を務める橋爪國臣氏に聞いた。
◆眄个△りに、自然に動いてもらえるように
眄个留薺擦砲弔い討匹里茲Δ忙っているのかを聞くと、「表情を含め、芝居のナチュラルさは唯一無二だと思っているので、『それを壊さないように』と撮影しています」と返す。
「基本的には本人が好きにやれる環境をどれだけ作れるか、ということに気をつけています。例えば、方言にこだわりすぎて、がんじがらめになり、アドリブができなくなることは避けたい。歴史モノなので、着物を着たり、方言を使ったりなど、いろいろな制約はあるのですが、そういったことは極力少なくして、自然に動いてもらえるようにしています」
さらには、「眄个気鵑蓮悗海κ屬垢覆蕁⊆分はこういう表情を見せる』というような瞬発力がとにかく高い。相手とのキャッチボールをしながら面白さを積み上げていける役者さんなので、周囲のキャストにも同じレベルが求められます。眄个気鵑亮乃錣鮗け、きちんとキャッチボールできる人をキャスティングしよう、ということもこだわった部分です」と共演者選びも特に意識したという。
◆会話劇で評価された“型にはまらない芝居”
眄个2024年にドラマ化もされた映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで主演を務め、女子高生の殺し屋という異色の役柄を演じてきた。バディ役の深川まひろ（伊澤彩織）との会話劇に心を奪われた人は多いだろう。『ばけばけ』でも、眄个硫駭奪掘璽鵑頬砲緩む瞬間は少なくないが、『ベイビーわるきゅーれ』のエッセンスは含まれているようだ。
「ヒロインオーディションの際、眄个気鵑鳳薺擦鮓せてもらった時、最初は歴史モノということでいろいろ考えながら演じていました。ただ、村橋直樹監督から『相手役を伊澤さんだと思って芝居してください』といったことをお願いしたんです。
その後にもう一度演じてもらったら、本当に自然な演技を見せてくれ、『私たちが求めているのはこれだ！』『型にはまらない芝居をやらせたらピカイチだ！』と思ったんです。実際に『ばけばけ』でも、その魅力が発揮されていて、眄个気鵑トキ役で良かったと思っています」
◆22歳の座長、撮影現場ではどんな姿？
眄个聾什22歳。20代前半で朝ドラの主演に抜擢された眄个鬚匹里茲Δ妨ているのか。
「これまで単独主演はあまり多くありませんが、そういったキャリアを感じさせないほど座長として堂々としています。相当なプレッシャーがあると思いますが、とにかく疲れた顔を見せないんです。楽屋に閉じこもることはなく、積極的に現場に出てコミュニケーションをとり、いつも『撮影楽しいです』と笑顔を見せてくれます。
クランクアップというゴールもそろそろ見えてきましたが、『もうすぐ終わっちゃうのは寂しい』『もっとやりたい』と言っていて、いつも元気な姿を見せて、引っ張っていってくれる姿勢はすごいと感じています」
