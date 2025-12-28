Î¥º§¤Ï1·î1Æü°Ê¹ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡©Ç¯ËöÎ¥º§¤ÎÉ×ÉØ¤¬¼º¤¦¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×
¤¢¤È¿ôÆü¤Ç2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤ë¡£É×ÉØ´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¿È¤Î¼þ¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯Ëö¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö²áµî¤òÀ¶»»¤·¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¶èÀÚ¤ê¤è¤¯»Ï¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤¿¤Ã¤¿¿ôÆü¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤äË¡Åª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Î¥º§¤äÃË½÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤Ê¡ËÜÍ´õÊÛ¸î»Î¤À¡£Ç¯Æâ¤Î12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¾Ç¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â
¨¡¨¡¡ÖÇ¯Æâ¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ï¤¤¡£ËèÇ¯12·î¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò°ì¿Í¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ò¤É¤â¤È·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ïµ¢¾Ê¤ä²ÈÂ²¡¦¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦·Á¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ²á¤´¤¹¤Î¤¬¿É¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Î¥º§¤Ë¤ÏÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¶¨µÄ¢ªÄ´Ää¢ªºÛÈ½¤ÈÃÊ³¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¾ò·ï¸ò¾Ä¤ÎµÍ¤á¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤à¤·¤í¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨²½¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ËöÎ¥º§¤Ë¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡üÉ¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÀÇÀ©¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×
¨¡¨¡Ç¯Ëö¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÈÝ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤Î·×»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î31Æü»þÅÀ¤ÇÌ±Ë¡¾å¤Îº§°ù´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÎ¥º§ÆÏ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤·¡×¤È°·¤ï¤ì¤Æ¡¢¹µ½ü¤¬»È¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨¤¿¤À¤·¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¡ÖÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦Â¦¡×¡Ê¼ç¤Ë¹â½êÆÀ¼ÔÂ¦¡Ë¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÇÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¶¦Íºâ»º¤È¤·¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¸½¶â¤¬¸º¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ä²ò·è¶â¤Î¸¶»ñ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ë¤â´ÖÀÜÅª¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤¹¤ë°Õ»×¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÎ¥º§ÆÏÄó½Ð¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁÐÊý¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü·ëº§20Ç¯¤ÎÉ×ÉØ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡Ö¤ª¤·¤É¤êÂ£Í¿¡×2000Ëü±ß¹µ½ü¤ÎÆÃÎã
¨¡¨¡¤Û¤«¤Ë¡¢Î¥º§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º§°ù´ü´Ö20Ç¯°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¡¢µï½»ÍÑÉÔÆ°»º¤Î¡Ö¤ª¤·¤É¤êÂ£Í¿¡×¤ÎÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µï½»ÍÑÉÔÆ°»º¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¹ØÆþ»ñ¶â¡Ë¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2000Ëü±ß¤Þ¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤ËÈ¼¤¦ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÏÄÌ¾ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÊ¬Í¿¤Ç¤Ï¡¢ÅÏ¤¹Â¦¤Ë¡Ö¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÇÌ³½èÍý¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤éÆÃÎã¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«ÂðÌ¾µÁ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤ÇÀÇÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢½ÀÆð¤Ê²ò·è¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶âÊ¬³ä¤äÂà¿¦¶â¤Î»î»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Î¥º§»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¶âÁ¬¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¡¢Âà¿¦¶â¤Î³Û¤¬³ÎÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î·×»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º§°ù´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶âÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý´ü´Ö¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ÎÊ¶Áè¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡üº§°ùÈñÍÑ¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¡¢Î¥º§À®Î©¤Î·î¤¬¶¤Ë¤Ê¤ë
¨¡¨¡ÀÇÀ©ÌÌ°Ê³°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¥º§¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï²È·×¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢º§°ùÈñÍÑ¤Î»»Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢º§°ùÈñÍÑ¤ÏÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿·î¤Þ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢Íâ·î¤«¤é¤ÏÍÜ°éÈñ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º§°ùÈñÍÑ¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ¸³èÈñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÍÜ°éÈñ¤è¤ê¹â³Û¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð12·î31Æü¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤È¡¢1·îÊ¬¤ÏÍÜ°éÈñ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÎ¥º§¤Ç¤¢¤ì¤Ð1·îÊ¬¤âº§°ùÈñÍÑ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üµÞ¤°Á°¤Ë¡ÖÂÔ¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¨¡¨¡Î¥º§¤òµÞ¤°¿Í¤Ø²þ¤á¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿Î¥º§¾ò·ï¤òÃúÇ«¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Æâ¤«¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¡×¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Ç¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ò·ï¤¬¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ç¯Æâ¤Ë¡×¤ÈµÞ¤°¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Àº¿ÀÅª¤Ê¶èÀÚ¤ê¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÛÂ®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍèÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÍø±×¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡ÖÂÔ¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È¡ÖµÞ¤°¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
