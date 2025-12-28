¡Ö¤Þ¤¿Æé¡Á¡©¡×Åß¤ÎÄêÈÖ¡¦ÆéÎÁÍý¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢
2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£Ç¯Ëö¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²È»ö¤ä°é»ù¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÁÝ½ü¤ä¿©ºà¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊË»¤·¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï¡ÖÆé¤â¤Î¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ëÆéÎÁÍý¤òÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡ÆéÎÁÍý¤ÏÆù¡¢µû¡¢ÌîºÚ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ºà¤¬°ìÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤â²¹¤Þ¤ê¡¢Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ï½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¿©¤ÙÀ¹¤ê°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î3»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢´ÊÃ±¡õ±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¦¤ÁÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÎÁÍý¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¡¼¤µ¤ó¡ÊInstagram¡÷chan.chan_chii¡Ë¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Æé¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤ë¶ñºà¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ë°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ò¤È¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆéÎÁÍý¤ÏË»¤·¤¤Åß¤Î¿©Âî¤ÎµßÀ¤¼ç
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿¹²¤¿¤À¤·¤µ¤¬¥°¥Ã¤È²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î»þ´ü¡£ËèÆü¤Î¿©»öºî¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢¡Ê»ä¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¦¾Ð¡Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¹Í¤¨¤ëµ¤ÎÏ¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿©»öºî¤ê¤ò¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ë»ä¤¬¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆéÎÁÍý¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¬¤¤»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿©»ö¤Î»þ´Ö¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆé¤ò°Ï¤á¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÅßµÙ¤ß¤Ï½¬¤¤»ö¤â¤ªµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂ·¤Ã¤Æ¤´¤Ï¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤ó¤ÆÆü¤¬¡¢Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËèÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¿©Âî¤ò°Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¸º¤Ã¤¿¡Á¡ª¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¦¶ì¾Ð¡Ë¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤µ¤¯¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤ªÆé¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¡£Æù¤äµû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤Æ¡¢½àÈ÷¤â¸åÊÒÉÕ¤±¤âÈæ³ÓÅª¥é¥¯¡£ÂÎ¤â¤Ý¤«¤Ý¤«²¹¤Þ¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Åß¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆé¤ÎÅÐ¾ì²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿Æé¡Á¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆé¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤âÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£Ì£¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÚÆé¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÈÆé¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈÆé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆé¤Ã¤Ý¤¤°ìÉÊ¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤È¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º£²ó¤ÎÆé¤Ã¤Ý¤¤°ìÉÊ¤Îºî¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÇòºÚ¤ä¤¤Î¤³¡¢¤¢¤È¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Î»Ä¤êÌîºÚ¡¢ÆÚÆù¡Ê¤Þ¤¿¤Ï·ÜÆù¡Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¿å¤ÈÇò¤À¤·¤ò¾¯¤·¤È¡¢±ö¤³¤¦¤¸¤ò²Ã¤¨¤Æ³¸¤ò¤·¡¢²Ð¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¾ø¤¹¤À¤±¤Ç´°À®¡£
ºàÎÁ¤ÎÀÚ¤êÊý¤âÅ¬Åö¤ÇOK¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¬ÎÌ¤âÂçÂÎ¤ÎÌÜÊ¬ÎÌ¤Ç¤è¤¯¡¢¤â¤·Ì£¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÇò¤À¤·¤ò¾¯¤·Â¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¢¤¨¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç»Å¾å¤²¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÂ¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ£¤ËË°¤¤¿¤é¥Ý¥ó¿Ý¤ä¤´¤Þ¤À¤ì¡¢¿©¤Ù¤ë¥é¡¼Ìý¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤ÇÀö¤¤Êª¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æé¤Û¤É¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½àÈ÷¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢ÌîºÚ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤ÆÆé¤Îºî¤êÊý
¡ÒºàÎÁ¡Ó3¡Á4¿ÍÊ¬
¡¦ÇòºÚ¡Ê¾®¡Ë¡¡1/4³ô
¡¦¤ª¹¥¤¤Ê¤ªÆù¡Êº£²ó¤ÏÆÚÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù¡Ë¡¡Ìó250g
¡¦¤ª¹¥¤¤Ê¤¤Î¤³¡Êº£²ó¤ÏÉñÂû¡¢¤¨¤Î¤¡Ë¡¡³Æ1/2³ô
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¤äÂçº¬¤Ê¤É¤Î»Ä¤êÌîºÚ¡¡³Æ100g¤º¤Ä
A¡Ë¿å¡¡300¡Á350ml
A¡ËÇò¤À¤·¡¡Âç¤µ¤¸4
A¡Ë±ö¤³¤¦¤¸¡¡Âç¤µ¤¸2¡Á3¡Ê¢¨»ÈÍÑ¤¹¤ë±ö¤³¤¦¤¸¤Î±öÊ¬¤ÇÄ´À°¡Ë
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¡Ú1¡ÛÇòºÚ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡¢ÆÚÆù¤Ï°ì¸ýÂç¡¢¤¤Î¤³¤ÏÀÐÉÕ¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤°¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢Âçº¬¤Ï¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÇö¤¯ºï¤ë¡£
¡Ú2¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¶ñºà¤òÆþ¤ì¤ë¡£¢¨ÆÃ¤ËÆþ¤ì¤ë½çÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅ¬Åö¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÂ¤Ù¤ÆOK¡£
¡Ú3¡Û¡ÊA¡Ë¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡Ú4¡Û¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢³¸¤ò¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¼å²Ð¤Ç²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡Ú5¡ÛÁ´ÂÎ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡£Á´ÂÎ¤ò·Ú¤¯º®¤¼¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
»Ä¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¤´¤Ï¤ó¤ÈÍÏ¤Íñ¤òÆþ¤ì¤Æ»¨¿æ¤Ë¤¹¤ì¤ÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¬¤Á¤ÊÅß¤ÎÆé¤â¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1Ëç¤Î¡È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤ÆÆé¡É ¤Ë¾¯¤··Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¿·Á¯¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤ÎÆ¨¤²Æ»¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡£
¡Ö½Ü¤ÎÇòºÚ¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡£ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô
