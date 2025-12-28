¡Ú¥Ï¥ó¥º¡Û¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖHANDS THE BEST 2025¡×1ÈÖÇä¤ì¤¿¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥º¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡Á9·î¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖHANDS THE BEST 2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¤Î¿åÅû¡¦¥Ü¥È¥ëÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ ¿¿¶õÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë 0.2L¡×¡Ê2980±ß¡Ë¡¢¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¤Î¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½üÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ë¥¿ ¥Ø¥É¥í¥È¥ë¥Í¡¼¥É É÷Ï¤³øÀö¾ô¡×¡Ê2970±ß¡Ë¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½üÊÔ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ë¥¿ ¥Ø¥É¥í¥È¥ë¥Í¡¼¥É É÷Ï¤³øÀö¾ô¡×¡Ê2970±ß¡Ë
¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿¿åÅû¡¦¥Ü¥È¥ëÊÔ¡Û
¢¦1°Ì¡§¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ ¿¿¶õÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë 0.2L¡Ê2980±ß¡Ë
¥Ñ¥Ã¥¥ó°ìÂÎ·¿¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥é¥¹²Ã¹©¤Ç±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¿¿¶õ2½Å¹½Â¤¤Ë¤è¤ê°û¤ß¤´¤í¤Î²¹ÅÙ¤òÌó6»þ´Ö°Ê¾å¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦2°Ì¡§¥µ¡¼¥â¥¹ ¿¿¶õÃÇÇ®¥±¡¼¥¿¥¤¥Þ¥° 0.18L¡Ê2580±ß¡Ë
¥«¥Ð¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥ê¥à¡õÄ¶·ÚÎÌ¤Î¿åÅû¡£¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬³°¤·¤ä¤¹¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¢¦3°Ì¡§¾Ý°õ ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Þ¥° 0.25L¡Ê3180±ß¡Ë
¥Ñ¥Ã¥¥ó°ìÂÎ·¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹Àò¤ÇÀö¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜÂÎ¤â¥Õ¥¿¤â¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¡£±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥é¥¯¥ê¥¢¥³¡¼¥È+¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤È¡¢ËÜÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Õ¥ÃÁÇ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÍÆ´ïÊÔ¡Û
¢¦1°Ì¡§¥Þ¡¼¥Ê ¶Ë ÎäÅà¤´¤Ï¤óÍÆ´ï 2¸ÄÆþ¡Ê1280±ß¡Ë
Ìó1Á·Ê¬¤Î¤´¤Ï¤ó¤òÎäÅà¤Ç¤¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È²¹¤á¤é¤ì¤ëÊÝÂ¸ÍÆ´ï¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ýÇ¼À¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¦2°Ì¡§¥¤¥ï¥ ¥Ñ¥Ã¥¯¡õ¥ì¥ó¥¸ 450mL ¥¯¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¡Ê1320±ß¡Ë
ÎäÅà¡¢¥ì¥ó¥¸¡¦¿©Àöµ¡¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£¥¬¥é¥¹À½¤Ê¤Î¤Ç¥Ë¥ª¥¤°Ü¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢±ø¤ìÍî¤Á¤â¤¤¤¤ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ç¤¹¡£
¢¦3°Ì¡§³Ú¤Á¤ó¥Ñ¥Ã¥¯ ³Ñ·¿ 400ml 4¿§ÁÈ¡Ê578±ß¡Ë
¥Õ¥¿¤ÈËÜÂÎ¤Î¥Õ¥Á¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê4¸Ä¥»¥Ã¥È¡£²ÃÇ®»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¾øµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¿¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¼«Æ°Åª¤Ë¾øµ¤¤òÆ¨¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½üÊÔ¡Û
¢¦1°Ì¡§¥ê¥Ù¥ë¥¿ ¥Ø¥É¥í¥È¥ë¥Í¡¼¥É É÷Ï¤³øÀö¾ô¡Ê2970±ß¡Ë
É÷Ï¤³ø¤ËÃßÀÑ¤·¤¿±ø¤ì¡¢»¨¶Ý¤òÇí¤¬¤·Íî¤È¤¹Àö¾ôºÞ¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥«¥Ã¥×¤òÄÉ¤¤¿æ¤¸ý¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢Àö¾ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë´Ä¶¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ø¤ì¤ä¶Ý¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¦2°Ì¡§¥ê¥ó¥ì¥¤ ¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ ¥Ð¥¹ÍÑ 700mL¡Ê1628±ß¡Ë
´è¸Ç¤Ê¿å¥¢¥«¤äÀÐ¤±¤ó¥«¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬²ò¤¹¤ë¥Ð¥¹ÍÑÄ¶¶¯ÎÏÀöºÞ¡£»ÀÀ¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ó¼è¤êºÞ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¤½¤ÎÀö¾ôÎÏ¤Ï¥×¥í¤âÇ§¤á¤ëºÇ¾åµé¥¯¥é¥¹¡£
¢¦3°Ì¡§¥³¥¸¥Ã¥È ¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥¤¥ª ¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥«¥Ó¤¤ì¤¤¡Ê1078±ß¡Ë
¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÂçÁÝ½ü¤Î¸å¤Ë¤Ï¥³¥ì¡ªÅ½¤ë¤«Äß¤ë¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥«¥Ó¡¦¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞ¤¨¤ëËÉ¥«¥Ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ú¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿ÀöÌÌ½êÁÝ½üÊÔ¡Û
¢¦1°Ì¡§²Ö²¦ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë ÀöÌÌ¥Ü¥¦¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ ËÜÂÎ 100mL¡Ê628±ß¡Ë
ÀöºÞ¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸°ìÂÎ·¿¤ÇÀöÌÌ¥Ü¥¦¥ëÁÝ½ü¤¬´ÊÃ±¤Ë¡ª¿å¥¢¥«¡¢¥Ì¥á¥ê¡¢²«¤Ð¤ßÅù¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤Ê¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¼ê¤ò±ø¤µ¤º¥µ¥Ã¤È¥Ô¥«¥Ô¥«¡£ËÉ±ø¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤Ç¥¥ì¥¤¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦2°Ì¡§¥·¥ã¥Ü¥ó¶ÌÀÐ¤±¤ó Àö¤¿¤¯Áå¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ 1²óÊ¬ 500g »ÀÁÇ·Ï¡Ê550±ß¡Ë
ÀöÂõÁå¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤ì¤¿¹õ¥«¥Ó¡¢±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¡£½ü¶Ý¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÀöÂõÁå¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¤Ê½¤¤¤â¥¹¥Ã¥¥ê¾Ã½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦3°Ì¡§¥ì¥Ã¥¯ ·ãÍî¤Á¤¯¤ó Ë¢¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¦¥í¥³¼è¤ê¡ÊÍá¼¼¶ÀÍÑ¡Ë¸¦ËáÍÑ¥·¡¼¥ÈÉÕ¤¡Ê1280±ß¡Ë
¥¬¥é¥¹À½¤ÎÍá¼¼¶À¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£5Ê¬´Ö¤Î¥¯¥¨¥ó»À¤ÎË¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¥¦¥í¥³¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¸¦ËáºÞ¥·¡¼¥È¤Ç¤³¤¹¤Ã¤ÆÀö¤¤Î®¤¹¤À¤±¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿¥¥Ã¥Á¥óÁÝ½üÊÔ¡Û
¢¦1°Ì¡§¥¤¡¼¥¸¥à ¹ÚÁÇ¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ Ìý±ø¤ìÍÑ ¥ª¥ì¥ó¥¸ 500mL¡Ê1650±ß¡Ë
¥¥Ã¥Á¥ó²ó¤ê¤Î¥®¥È¥®¥ÈÌý±ø¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ÚÁÇ¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡£¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎÀ¸Ê¬²ò¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÇÓ¿å¤Î¾ô²½ºîÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀöºÞ¤Ç¤¹¡£
¢¦2°Ì¡§¥¢¥º¥Þ¹©¶È ¥¢¥º¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥³¥²¼è¤êÀöºÞ CH892 400mL¡Ê2280±ß¡Ë
¥×¥í¿ä¾©¤Î¶¯ÎÏÀöºÞ¡£¥¿¥ì¤Ë¤¯¤¤Ë¢¤¬¥³¥²¤ËÌ©Ãå¤·¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¤¬ÍÏºÞ¤Î¿»Æ©¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£½Å¤Ê¤Ã¤¿±ø¤ì¤Î±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊ¬²ò¤·Çí¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦3°Ì¡§¤¹¤Ã¤´¤¤Ìý¤ÎÀö¾ô¿å 400mL¡Ê1320±ß¡Ë
¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤ÈÉÕ¤¤¤¿Ìý»é±ø¤ì¤Ë¥·¥å¥Ã¤È¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÀö¤¤Î®¤¹¤À¤±¡ª¿á¤¤«¤±¤¿¿»Æ©Ë¢¤¬Ìý±ø¤ì¤ò¤È¤³¤È¤ó¾®¤µ¤¯Ê¬²ò¡£ÃæÀ¤ÇÌµ¹áÎÁ¡¢ÊÝ¼¾ºÞ¡Ê¥¢¥í¥¨¥Ù¥é¥¨¥¥¹¡Ë¤Ç¼ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿¥ê¥Ó¥ó¥°ÁÝ½üÊÔ¡Û
¢¦1°Ì¡§¥¹¥ê¡¼¥¸¥ã¥ë¥Ó ¥×¥í ¥×¥é¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥¦¥ ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê3960±ß¡Ë
¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÇ¨¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î±üÄì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤ä¤Û¤³¤ê¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢²È¤ÎÃæ¤â³°¤â¤³¤ì1ËÜ¤Ç¤ªÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¥Û¥¦¥¤Ç¤¹¡£
¢¦2°Ì¡§¥ì¥Ã¥¯ ·ãÍî¤Á¤¯¤ó ¹âÌ©ÅÙ¥Ö¥é¥· ¥È¥ì¥ë¡¼¥× ¥Ï¥ó¥Ç¥£¡Ê990±ß¡Ë
¤·¤Ê¤ë¹âÌ©ÅÙ¥Ö¥é¥·¤¬±úÆÌÌÌ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¥Û¥³¥ê¤ò¤´¤Ã¤½¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤«¤éÈ´¤º¹¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥â¥Ã¥×±ø¤ì¤òÍî¤È¤»¤ë¤Î¤Ç¤µ¤Ã¤È¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¡¢»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¦3°Ì¡§¥Þ¡¼¥Ê ¥¬¥é¥¹¡¦¶À¥Ô¥«¥Ã¤È¥¯¥í¥¹¡Ê480±ß¡Ë
¥¬¥é¥¹¤ä¶À¤Î¿å¥¢¥«¡¢¼ê¥¢¥«¡¢¼Ø¸ýËá¤¤ËÊØÍø¤Ê¥¯¥í¥¹¡£¥Ñ¥¤¥ë¤Î¤Ê¤¤¥À¥¤¥äÌÏÍÍ¿¥¤Ç¡¢Á¡°ÝÍî¤Á¤¬¤Ê¤¯¿¡¤À×¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¡¿ÁÝ½üÍÑÀöºÞÊÔ¡Û
¢¦1°Ì¡§¥¦¥¿¥Þ¥í ¥¦¥¿¥Þ¥í¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ 400mL¡Ê522±ß¡Ë
¥³¥ó¥í¼þ¤ê¤ÎÌý±ø¤ì¤ä¥·¥ó¥¯¤Î¿å¥¢¥«¡¢ÀÐ¤±¤ó¥«¥¹¤Ê¤É¤Î¥¬¥ó¥³¤Ê±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ó¤È¤·¤¿·ù¤Ê½¤¤¤â¤Ê¤¯ÁÇ¼ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Û¤É¼êÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦2°Ì¡§¥±¥ß¥³¡¼¥È Ä¶ÅÅ¿å¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥å¥·¥åËÜÂÎ 500£íL¡Ê1078±ß¡Ë
ÊÉ»æ¡¢¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢´¹µ¤Àð¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹çÀ®³¦ÌÌ³èÀºÞ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Í¤ËÌµ³²¤Ç´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤ÀöºÞ¤Ç¤¹¡£
¢¦3°Ì¡§¤¹¤Ã¤´¤¤ÁÝ½ü¿å ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥× 500mL¡Ê1078±ß¡Ë
»þÃ»¡¢´ÊÃ±¡¢°Â¿´¡ª²ÈÃæ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥ì¥³¥ì¤¤¤í¤¤¤í»È¤¨¤Þ¤¹¡£±öÁÇ¤äÉºÇòºÞ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ìµ¹áÎÁ¡õÃæÀ¤Î±ÕÂÎÀöºÞ¤Ê¤Î¤Ç2ÅÙ¿¡¤¤¬Í×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¢¾¦ÉÊÆâÍÆ¡¦²Á³ÊÅù¤Î¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºß¸Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¼è°·¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£