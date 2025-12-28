¥ä¥Þ¥Ï¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´Ä¹4m°Ê²¼¡ßÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤¬²è´üÅª¡ª ¡È¥Ð¥¤¥¯É÷¡É³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õÌÚÌÜ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤Ï¡ª
Á´Ä¹4m°Ê²¼¡ßÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤¬²è´üÅª¡ª
¡¡2025Ç¯10·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ä¿··¿¼Ö¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JMS¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤â¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â2015Ç¯¤ÎÆ±¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤Èµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ä¥Þ¥Ï¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥Ï¤¬¡Ö¤â¤·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¼Ö½Å¤ï¤º¤«750kg¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Î»ÍÎØ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤ÏF1¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖOX99-11¡×¤Î»ÔÈÎ²½¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌó20Ç¯¤ò·Ð¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¹â¤¤´°À®ÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÍÎØ»²Æþ¤Ø¤ÎÂè2ÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢F1¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Þ¥ì¡¼»á¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖiStream Carbon¡×¤È¤¤¤¦À½Â¤¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î´Ö¤Ë¥Ï¥Ë¥«¥àºà¤ò¶´¤ó¤ÀÊ£¹ç¥Ñ¥Í¥ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÂçÎÌÀ¸»ºÊý¼°¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ÖÄ¶·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¹äÀ¡×¤Ê¼ÖÂÎ¤ò¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3900mm¡ßÁ´Éý1720mm¡ßÁ´¹â1170mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¡¢¸ÅÅµÅª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÌ¤¸¤ë¡Ö¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿µ¡Ç½Èþ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ÇÄ´ÏÂ¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Áõ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¡ÖYZF-R1¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥ÈÎà¤ä¥»¥ó¥¿¡¼½Ð¤·¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥ì¥¶¡¼¤ä¥¢¥ë¥ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î³Ú´ïÉôÌç¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îµ»½Ñ¤¬·ë½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»ÔÈÎ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈ¯Çä¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Ï»ÍÎØ¼Ö³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÇÇ°¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦Íø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿·ÚÎÌ²½¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢¸å¤Ë¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Þ¥ì¡¼»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼³«È¯¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£