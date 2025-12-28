¶¶²¼Å°»á¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÌîÅÞ¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¡×
¡¡¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï26Æü¤Ë2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ï¸½¹Ô¤Î160Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£º£²ó¤Î²þÀµÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÍ×°ø¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿Ê¿Ç¯ÅÙ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¹ñ¤ÈÃÏÊý¹ç¤ï¤»¤ÆÀÇ¼ý¤òÌó7000²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤¬Ìó1Ãû±ß¤Î¸º¼ýÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤È¶µ°éÌµ½þ²½¤Îºâ¸»³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂ¾å¤²Â¥¿ÊÀÇÀ©¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¡£2Ãû2000²¯±ß°Ê¾å¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢ÀÇ¼ý¤ÇÇ±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1Ãû2000²¯±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï27Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ç°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¿¤Ö¤ó¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÇÌîÅÞ¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀªÎÏ¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌîÅÞ¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£