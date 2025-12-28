¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÆ³«¤·¤¿ÎØÅçÅÉÀ©ºî¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¡ÄÃÏ¿Ìµ¡¤Ë½¾»ö¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤ËÇï¼Ö
¡ÎÇ½ÅÐÃÏ¿Ì£²Ç¯¡Ï¡ã£´¡ä
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÎØÅçÅÉ¡×¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤â¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦²ÐºÒ¤Ç¡¢¼¿´ï¶È¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÄ«»ÔÄÌ¤ê°ìÂÓ¤¬¾Æ¼º¤·¡¢¸½ºß¤Ï¹¹ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÆ·ú¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£»Ô¹Ù³°¤Î²ñ¼Ò¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¡ÖÅÄÃ«¼¿´ïÅ¹¡×¤ÎÅÄÃ«¹·Âç¡Ê¤¿¤«¤Ò¤í¡ËÂåÉ½¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡¢²ÙÂæÉôÊ¬¤¬²È²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×£±£°Åï¤òÆ±Å¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤äÁ´²õ¤·¤¿¼Ò²°¤ÎÀ×ÃÏ¤Ê¤É¤ËÊÂ¤Ù¡¢ÎØÅçÅÉ¤ÎÈÎÇä¡¦À©ºî¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö£×£Á£Ê£É£Í£Á£Î£Õ£Ò£É¡¡£Ö£É£Ì£Ì£Á£Ç£Å¡ÊÎØÅçÅÉ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¤òº£²Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬À©ºî¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤Ç¤¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤âÀß¤±¤ë¤Ê¤ÉÎØÅçÅÉ¤Î¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±Åï¤ÇÎØÅçÅÉ¤Î¿¦¿Í¡¦¾å´¬ÈþÄÅÃË¤µ¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢²¼ÃÏ¤Ë¹õ¼¿¤òÅÉ¤ë¡ÖÃæÅÉ¤ê¡×¤Î¹©Äø¤ò¼êºÝ¤è¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡ØÃæÅÉ¤ê¡Ù¸å¤Î»Å¾å¤²¤Î¡Ø¾åÅÉ¤ê¡Ù¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÅÚ¤ä¤Û¤³¤ê¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡£¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Ï¡¢¼«Âð¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó£³£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤Ç»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Ê£¿ô¤Îºî¶È¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ç¤Ï¾Íè¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤ËÅ¹ÊÞ¤ä¹©Ë¼¤òºÆ·ú¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Éü¶½·×²è¤¬µÄÏÀ¤ÎÅÓ¾å¤Ç¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÄÃ«ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤³¤Î·Á¤¬Àµ²ò¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢ÎØÅçÅÉ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡ý
¡¡ÎØÅçÅÉ¤Î½¾»ö¼Ô¤ÏºÇÀ¹´ü¤Î£±£¹£¹£±Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£²£¹£²£¸¿Í¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï£±£°£°£°¿ÍÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¸å¤Î£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤ÏÌó£·£°£°¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Î¥¿¦¤äÎ®½Ð¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£²Ç¯ÅÙ¤ËÌó£²£´²¯±ß¤À¤Ã¤¿ÎØÅçÅÉ¤ÎÀ¸»º³Û¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿£²£´Ç¯ÅÙ¤ËÌó£±£´²¯±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÎØÅç¼¿´ï¾¦¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¶ù·øÀµ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¡ÖÉü¶½±þ±ç¤ÇÁ´¹ñ¤«¤éÃíÊ¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÎØÅç»Ô¤Ë¤Ï¡¢¼¿·Ýµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ëÀÐÀî¸©Î©ÎØÅç¼¿·Ýµ»½Ñ¸¦½¤½ê¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¸¦½¤À¸¤ÏÂ´¶È¸å¡¢²È¶È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤¬ÎØÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
¡¡Àè·îÂ´¶È¤·¤¿°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î²ÏÀ¡ÌÃ²Ú¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡¢ÎØÅç¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Àì¹¶¤Ï¼¿´ï¤ËÄ¦¤Ã¤¿Ê¸ÍÍ¤Ë¶â¤òËä¤á¹þ¤à¡ÖÄÀ¶â¡×¤À¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎØÅçÅÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÇÎò»Ë¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»Å»ö¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£²£¸Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î³«Àß¤òÌÜ»Ø¤¹ÎØÅçÅÉ¤Î¡Ö¼ã¼ê¿ÍºàÍÜÀ®»ÜÀß¡×¤Ï¡¢¸å·Ñ¼Ô³ÎÊÝ¤Î¤Û¤«¡¢Ì¥ÎÏÈ¯¿®¤ä»Ô¾ì³«Âó¤âÃ´¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ý
¡¡Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢º×¤ê¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËµÒ¿Í¤ò²È¤Ë¾·¤¤¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤¹¡Ö¥è¥Ð¥ì¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ²ÈÄí¤Ç¤ÏÎØÅçÅÉ¤ÎÁ·¤Ç¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç¼«Âð¤äÂ¢¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ëÎØÅçÅÉ¤ò¼êÊü¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Îò»Ë»ñÎÁ¤ò¼é¤ë¡ÖÊ¸²½ºâ¥ì¥¹¥¥å¡¼¡×³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎØÅçÅÉ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÀî¸©¤Î±©ºð»ÔÎò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤ÎÐ¼¿¤ÎÁ·¤Ê¤É¡¢»ñÎÁ²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç½ÅÐÄ®¤ÇÌ±½É¤ò±Ä¤à¹ë½£½Ð¿È¤Î¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Õ¥é¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ê£¶£°¡Ë¤ÈÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÁ¥²¼ÃÒ¹á»Ò¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤ÎÉ×ºÊ¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿ÎØÅçÅÉ¤òÍÂ¤«¤ê¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¾ù¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖÎØÅçÅÉ¤ÏÇ½ÅÐ¤ÎÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢Ç½ÅÐÃÏÊý¤Î¿Í¤Ë¸Â¤ê¡¢Ìµ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎØÅçÅÉ¤ò¼´¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£