スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、34歳にしてキャリア最大となる650万ドル（約10億円）のFA契約をマリナーズから勝ち取った右打者ロブ・レフスナイダーについて報じている。

韓国生まれのレフスナイダーは、2012年にアリゾナ大でカレッジ・ワールドシリーズ制覇に貢献。若い頃は、あらゆる球種に対応し、三振しにくい打撃が持ち味だった。それこそが自分の最大の強みだと信じていた。しかし、メジャーでの最初の8年間は非力さが課題で、通算17本塁打。ヤンキースを皮切りに6球団を渡り歩き、「便利な控え」以上の評価を得ることはできなかった。

2024年の年俸も185万ドル（約2.9億円）にとどまっていた。転機となったのは、打撃に対する考え方の変化だった。「球界全体が強い打球とダメージを重視している。強く打てないなら、家にいるしかない。それが現実だ」とレフスナイダー。データとテクノロジーで球速が上がり、磨かれた変化球を武器にする今の投手は攻略できない、2021年、ベテランの大砲ネルソン・クルーズから告げられた言葉が、彼の意識を大きく変えた。

「打てる球だけを狙え。来なければアウトでいい」。レフスナイダーは徐々に割り切るようになった。「三振が増えるのは当然だ。強く振ろうとしたら、他の球を捨てなければならない。97〜99マイルに合わせたら、85マイル以下はもう無理。両立は不可能」。思考を切り替えた結果、成績は向上。2024年は11本塁打40打点、2025年は9本塁打30打点を記録し、主に対左投手で起用されたことでOPSは.830、.838と高水準を維持。2025年にはハードヒット率52.3％とキャリア最高を記録した（キャリア平均41.3％）。

「空振りは確かに増えた。でも、何かを成し遂げるには計算された賭けが必要」。レフスナイダーの歩みは、MLBで求められる打者像が変化したことを雄弁に物語っている。