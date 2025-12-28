ÀôË¼Êæ»á¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÂÐ±þ¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿À¯¼£²È¡×¼ÂÌ¾¾Ò²ð¡¡½÷ÀÁ°»ÔÄ¹£²¿Í¤Ï¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¸µÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Á365daysÁí·è»»SP¡Á¡×¤ËVTR½Ð±é¡£À¯³¦¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¿Í¡¦¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Àô»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÌ©²ñÌäÂê¤Ç¼¿¦¤·½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯1·î5Æü¹ð¼¨¡¢12ÆüÅê³«É¼¡ËºÆ½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¤Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤Ë»ÔÌò½ê¤Î»ÔÄ¹¼¼¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡£»ä¤â»ÔÄ¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¶âÊ§¤Ã¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¹Ô¤«¤ó¤Ç¤â¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÂç»ö¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½À¸¡¹¤·¤¤»ö¶È¤ÎÊý¿Ë¤È¤«¡¢¶â³Û¤È¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤Þ¤º¤¤ÏÃ¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È»ÔÄ¹¼¼¤Î²£¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢²»¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÉô²°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µ¿ÏÇÈ¯³Ð¤«¤é2¥«·î¸å¤Î¼Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ÔÌò½ê¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç»ÔÀ¯±¿±Ä¾å¡¢»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÙ¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Àô»á¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢19Ç¯¤ÎÌÀÀÐ»ÔÄ¹»þÂå¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¹ðÇò¤ò¼«¤é¹ðÇò¡£Î©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë»Ô¿¦°÷¤Ë¡Ö²ÐÉÕ¤±¤Æ¤³¤¤¡¢Ç³¤ä¤·¤Á¤Þ¤¨¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Ë»ÔÌò½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÏÃ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢É¬Í×¤Ê¶ÛµÞÅÅÏÃ¤¬²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌë¤Ë¤Ï¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Àô»á¤ÏÅö»þ¡¢Â¨Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¼Õºá¤·¼¿¦¡¢¼¡¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÝ°Õ¤·½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿·Ð°Þ¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤óÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤óÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ½ðÌ¾»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Àô»á¤¬Åö»þ¡¢»Ò°é¤Æ¡¢²ð¸î¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤Ê¤É¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ÔÌ±¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°µ¾¡¤ÇºÆÁª¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Àô»á¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë»þ¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ëÂÐ±þ¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤½¤ÎÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯²¿¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À¤ÏÀ¤â¼ý¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¿¤Ó¤ë¤Û¤É¡¢»ÔÌ±¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î·ë²ÌÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁá´ü¤Ë¼¿¦¤·¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Àô»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Î¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢È¾Ç¯¸å¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤ÇÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Ï¤½¤Î¡Êµ¿ÏÇÈ¯³Ð¡Ë¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÆÉ¤ß¸í¤Ã¤Æ¡¢²á¤Á¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÂÐ±þ¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤Î¼ÂÌ¾¤â¤¢¤²¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¸å¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯³Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢Åö»þ¤¹¤°²ñ¸«¤ò³«¤¡¢3¥«·î¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¾õ¶·¤òÎã¼¨¡£¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÅª¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¨·è¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£ºÇ½é¤ÎÆ°¤¤ÏÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ç¡¢¤¢¤Î¡Ê¶ÌÌÚ»á¤Î¡Ë¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¼«¤é¤Ë¤â½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº£¤Î»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿À¯¼£ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤½¤Î¸å¤Î7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Ìö¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Àô»á¤Ï¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤Î»þ¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤È¤«´üÂÔ´¶¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯¤¤´üÂÔ´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤è¤ê¤â¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï´üÂÔ´¶¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¤·¤¿¡£