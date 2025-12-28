ÅêÉ¼³ÈÂç¤Î¤¿¤á¶õÇú¡¢SNSÈãÈ½¤ÇÄ¨Ìò7Ç¯¡¢µñÈÝ¤Ê¤é»ñ»ºË×¼ý¡Ä¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÁíÁªµó¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÌ±¤ÎÀäË¾
¡¡2021Ç¯¤Î¹ñ·³¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¡¢½é¤ÎÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡£¤À¤¬¡¢¹ñÌ±ÃÆ°µ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢¸øÀµ¡¦¸øÊ¿¤ÊÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»öÂÖ¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Î¹¹Ôºî²È¤Î²¼ÀîÍµ¼£»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÌ±°ÕÌµ»ë¤ÎÁªµó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ·³¤Ï¤É¤ì¤À¤±»¦³²¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È»ÔÌ±¤ÏÃ²¤¯¡½¡½SNS¤Ë¤Ï¹ñ·³Â¦¤¬À©ºî¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅêÉ¼°ÆÆâ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁªµó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥ä¥ó¥´¥ó¤ÇÆ¯¤¯M¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ïºñ¤ê¤À¤¹¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ï2025Ç¯¤Î12·î28Æü¤ËÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬8·î18Æü¡£¤½¤ÎÁ°¸å¤«¤é¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¶õÇú¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÇÉ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥é¥ï¥¸¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁªµóÆüÄøÈ¯É½¤«¤é9·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Ìó100¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬¶õÇú¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áªµó¤Î¤¿¤á¤Î¶õÇú¡Ä¡Ä¡£¼Â¤Ï12·î28Æü¤ÎÁíÁªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£·³»öÀ¯¸¢¤Ïº£²ó¡¢Á´¹ñ330·´¶è¤Î¤¦¤Á102·´¶è¤ÇÁªµó¤ò¼Â»Ü¡£2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¡¢100·´¶è¤Ç2²óÌÜ¤ÎÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÁªµó¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÊÑÂ§Áªµó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÁªµó¤Î¤¿¤á¤Î¶õÇú¡×¤È¤Ï
¡¡2021Ç¯2·î¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ·³¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Ì±¼çÇÉ¤ä¾¯¿ôÌ±Â²·³¤Î·ã¤·¤¤Äñ¹³¤ËÁø¤¤¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÏÆâÀï¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎÁíÁªµó¤¬Á´¹ñ·´¶è¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤·¤«¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¹ñ·³¤Î»ÙÇÛ¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áªµó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¹ÔÀ¯´±¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÁªµó²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¶õÇú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì±¼çÇÉ¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëPDF¡Ê¹ñÌ±ËÉ±Ò·³¡Ë¤ä¾¯¿ôÌ±Â²·³¤Î»ñ¶âÎÏ¤ÏË³¤·¤¤¤¬»Îµ¤¤Ï¹â¤¤¡£ÃÏ¾åÀï¤Ç¤ÏÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ¹ñ·³¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¡¢À©¶õ¸¢¤Ï°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ·³¤ÏÄñ¹³ÀªÎÏ¥¨¥ê¥¢¤Ë·ã¤·¤¤¶õÇú¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤ÇÃÏ¾å·³¤òÅêÆþ¤µ¤»¤ëºîÀï¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ÔÌ±¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿M¤µ¤ó¤Ï¥¶¥¬¥¤¥ó´É¶è¡Ê¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤ÎËÌÀ¾¡¢¥Á¥ó¥É¥¦¥£¥óÀîÎ®°è¡Ë¤Î½Ð¿È¤À¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹ñ·³¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬·ã¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£9·î7Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¡¢¹ñ·³¤Ï¥¶¥¬¥¤¥ó´É¶èÆîÉô¤Ë·ã¤·¤¤¶õÇú¤ò²Ã¤¨¤¿¡£7Æü¤Ë¤Ï10¿Í¡¢9Æü¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£9Æü¤Î¶õÇú¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤ÏM¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
½ÐÇÏÀ¯ÅÞ52ÅÞ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ñ·³·Ï
¡¡¹ñ·³¤Ï2020Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíÁªµó¤ËÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁíÁªµó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤¬Î¨¤¤¤ëNLD¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËÃÆ°µ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤ä¥¦¥£¥ó¥ß¥óÂçÅýÎÎ¤é¡¢NLD¤Î´´Éô¤ÎÂçÂ¿¿ô¤òÂáÊá¤¹¤ë¡£NLD¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤«¤é11¤«·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á649¿Í¤òÙÇÃ×¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËNLD¤Î»öÌ³½ê¤ò86²ó½±·â¤·¡¢77¿Í¤ÎÅÞ°÷¤Î²È¤ò¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ÇÉõº¿¤·¤¿¡£2023Ç¯3·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷1,232¿Í¤¬Åê¹ö¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á84¿Í¤¬¹´Î±Ãæ¤Ë¹ö»à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆNLD¤Ï²òÅÞ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹ñ·³¤Ï¤µ¤é¤ËÁíÁªµó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç9ÅÞ¡¢½£¤ä´É¶è¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿52ÅÞ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¹ñ·³·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢1ÅÞ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤Î1ÅÞ¤â¹ñ·³·Ï¤À¤±¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¤ÎÅÞ¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Ì±¼çÇÉ¤«¤é¤ÏÎ¢ÀÚ¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÅêÉ¼¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñ·³·Ï¤Ê¤Î¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹ñ·³·Ï¤ÎUSDP¡ÊÏ¢Ë®ÃÄ·ëÈ¯Å¸ÅÞ¡Ë¤Î¾¡Íø¤ÏÇ»¸ü¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
ÅêÉ¼¡È¶¯À©¡É¤Î»ÔÌ±¤Ø¤Î°µÎÏ
¡¡»ÔÌ±¤ÎÁªµó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¡£Î©¸õÊäÀ¯ÅÞ¤Ï·³·Ï¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±¼çÇÉ¤ÏÁªµó¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥ó¥´¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤ò»ÅÀÚ¤ë¹ÔÀ¯»öÌ³½ê¤¬ÇúÇË¤µ¤ì¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤¬½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤âµ¯¤¤¿¡£ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¡¢´í¸±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ñ·³¤ÏÁªµó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤Þ¤ºÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅêÉ¼½ê¤Ë¤ÏÃ¼Ëö¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢À¯ÅÞ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤òµñ¤ó¤À»ÔÌ±¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ÆÀÉ¼¿ô¤ÎÁàºî¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁªµóË¸³²Ë¡¤â7·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÁªµó¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÅê¹Æ¤·¤¿ÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢7Ç¯¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¡£11·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï94¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªµóPRÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òµñ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¤â¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·»ÔÌ±¤¬ÉÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤òµñ¤ó¤À¤È¤¤Î¹ñ·³¤ÎÊóÉü¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹ñ·³¤Ïµ¢¶¿¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤ÇÀïÆ®¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâÆñÌ±¤Ï300Ëü¿Í¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÅêÉ¼¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÚÃÏ¤ä²È²°¤òË×¼ý¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÆ®¤¬·ã¤·¤¤°ìÂÓ¤Ë½»¤à¿Í¤ÏÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä§Ê¼ÙÇÃ×¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¤âÅêÉ¼¤¬¶¯Í×
¡¡¤¤¤Þ¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÄ§Ê¼ÙÇÃ×¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ·³¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÙÇÃ×¤·¡¢¹ñ·³¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹ñ·³¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤òÏ¢¤ìÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÇüÂç¤ÊÏÅÏ¨¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£¥ä¥ó¥´¥ó¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤Ï¤½¤Î´í¸±¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÇäÅ¹¤ÇÆ¯¤¯T¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÏÅêÉ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»Ò¶¡¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¿Æ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£²È¤ä²ÈÃÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿Æ¤ÏÅêÉ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡12·î¤ËÆþ¤ê¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥´¥ó¤Î¥¤¥ó¥»¥¤¥ó·ºÌ³½ê¤Ç¤â¡¢ÅêÉ¼¤¬¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡£±þ¤¸¤Ê¤¤¤ÈÆÈË¼´Æ¶Ø¤Ê¤É¤Î½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÄÌÃ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡12·î7Æü¡¢·³À¯¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤ÎÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë·×202·´¶è¤Î¤¦¤Á¡¢2931ÃÏ¶è¤ÇÁªµó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¶õÇú¤Ï¡¢Áªµó¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÁªµó¤Ç¤Î»ÙÇÛ¥¨¥ê¥¢¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£12·î10Æü¡¢¥é¥«¥¤¥ó½£¤Î¸ÅÅÔ¡¢¥ß¥ã¥¦¡¼¤Ç¤ÏÃæ³ËÉÂ±¡¤¬¶õÇú¤µ¤ì¡¢38¿Í¤Î´µ¼Ô¤äÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£M¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¶¥¬¥¤¥ó´É¶è¤Ç¤Ï¡¢12·î17Æü¡¢¥¨¡¼¥ä¥ï¥Ç¥£¡¼Àî¼þÊÕ¤Ë30²ó¤Î¶õÇú¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢7¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ±°Õ¤òÌµ»ë¤·¤¿Áªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ·³¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î»ÔÌ±¤ò»¦³²¤¹¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¤ÈM¤µ¤ó¤ÏÄÀ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¤¤Ó¤Ä¤ÊÁíÁªµó¤Ï¡¢12·î28Æü¤Ë1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼ÀîÍµ¼£¡Ê¤·¤â¤«¤ï¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
1954¡Ê¾¼ÏÂ29¡ËÇ¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤ì¡£Î¹¹Ôºî²È¡£¡Ø12Ëü±ß¤ÇÀ¤³¦¤òÊâ¤¯¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡Ù¡Ø¿·¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯Ãµ¸¡¡Ù¡Ø5Ëü4Àé±ß¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²£ÃÇ¡Ù¡Ø³Ê°Â¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¡Ù¡Ø°¦Â¢¤ÈË¢À¹¼ò¾ì¡Ö»³¸¶Á¥¡×Êª¸ì¡Ù¡ØÀ¤³¦ºÇ°¤ÎÅ´Æ»Î¹¹Ô¥æ¡¼¥é¥·¥¢²£ÃÇ2Ëü¥¥í¡Ù¡Ø²Æì¤ÎÎ¥Åç Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÎ¹¡Ù¡Ø¥³¥í¥Ê²Ò¤òÎ¹¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÈÎ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£¡ØÆî¤ÎÅç¤Î¹Ã»Ò±à¡½È¬½Å»³¾¦¹©¤Î²Æ¡Ù¤Ç¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ¡£¶áÃø¤Ë¡ØËÍ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊ¸¸Ë¡Ë¡£
