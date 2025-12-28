¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡2017Ç¯°úÂà¡Ö¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¡ÖËÌÅç»°Ïº¡×¤¬Åö»þÊû¤²¤¿¿¼¤¤´¶¼Õ
Âè1²ó¡ÚÌ¾ÇÏ¡Ö¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë°úÂà¡¡¡Ö¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤â¹Í¤¨¤¿ÇÏ¼ç¡¦ËÌÅç»°Ïº¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤À¡È°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡É¡Û¤òÆÉ¤à
¡¡2017Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¶¯ÇÏ¡¦¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â°úÂà¤·¤¿¡£ÇÏ¼ç¤ÎËÌÅç»°Ïº¼«¿È¤â¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÍ¦Âà¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏºÂÄ¹¸ø±é¤«¤é¤â¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎËÌÅç¤Ë´º¹Ô¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÂè2²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤áÂ³¤±¤¿20Âå¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡§¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2017Ç¯12·î28Æü¹æ¡ÖÆÃÊÌ¼êµ¡¦ÅÁÀâ¤Î¡Ø¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù°úÂà¡ª¡¡¡ØËÌÅç»°Ïº¡Ù¤¬¸ì¤ë¡Ø°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡Ù¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¶¥ÁöÇÏ¡×¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
¤Ê¤ó¤À¡¢Î®¤·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤è
¡¡²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ËÎ®¤·¤Î»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢½ÂÃ«¤Î³¹Ãæ¤Ç¡ÖÂçÌî¡¢ÂçÌî¡×¤Ã¤ÆËÜÌ¾¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÂÃ«¤ÇËÍ¤ÎËÜÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤é¤Ð¤Ã¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Î¼ç¤Ï¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Î®¤·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼ª¤Ë¤³¤Ó¤êÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ò¤â¤Ã¤È¤â¡¢Î®¤·¤Î²Î¼ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢ÂçÌîÀÄÇ¯¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ï±½¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éºî¶Ê²È¡¦Á¥Â¼Å°¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìç²¼À¸¤ò·Ð¤Æ¡¢62Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥ó¥¬¥Á¥ãÀá¡×¡Êºî»ì¡¦À±ÌîÅ¯Ïº¡¿ºî¶Ê¡¦Á¥Â¼Å°¡Ë¤ÇÇ°´ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Íâ63Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥¿¡¼¿ÎµÁ¡×¡Êºî»ì¡¦º·²åÅ¯Ê¿¡¿ºî¶Ê¡¦±óÆ£¼Â¡Ë¤ÇÌ´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÊÂè14²ó¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÍâÇ¯¤Ë¹µ¤¨¡¢ÆüËÜÃæ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½®ÌÚ°ìÉ×¡Ö¹â¹»»°Ç¯À¸¡×¡¢°´¤ß¤Á¤è¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹ÈÇò»Ë¾å¤Ç¤â»ëÄ°Î¨Âè1°Ì¡¢81¡¦4¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ê¤½¤ÎÂç³¢Æü¤Ï¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿27ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤ÎÌ´¤¬¼Â¸½¤·¤¿Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ó
½é¤Î¹ÈÇò¤ÏºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç²Î¤Ã¤¿
¡¡½é½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Á´Á³¡¢¥¢¥¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤Á´Á³¡£»ä¤Ïñ¥ÁÖ¤ÈÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÁª¤Ð¤ì¤¿²Î¼ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìÈ¯¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò¡Ö¥®¥¿¡¼¿ÎµÁ¡×¤Î²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤±¤¨¤Ê¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¿ÎµÁ¤òÀÚ¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎNHK¤Ê¤é¤¤ï¤É¤¤É½¸½¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¤Ç¤¹¤é¡Ö¤ª¤Ò¤±¤¨¤Ê¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥º¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È±é½ÐÂ¦¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ó
¡¡¤À¤±¤ÉËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í´ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢±¿¤òÀäÂÐ¤ËÆ¨¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡È±¿¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿Ê¤á¡¢¤ÈËÍ¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¾¡¤Ä¤È¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï±¿¤ò»ß¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢±¿¤ÈÉÔ±¿¤ÏÎ¢É½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤âº£¤¬¿É¤¤¤Î¤Ê¤é¤ÐÂÑ¤¨¤í¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤è¤¤±¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¿ì¤¦¤Ê
¡ÒËÌÅç»°Ïº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â65Ç¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡£±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·»Äï¿ÎµÁ¡×¡Êºî»ì¡¦À±ÌîÅ¯Ïº¡¿ºî¶Ê¡¦ËÌ¸¶¤¸¤å¤ó¡Ë¡¢Ë¾¶¿¤ÎÇ°¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¡¢¹ÈÇò¤Ç¤â·×7²ó²Î¤ï¤ì¤¿¡Öµ¢¤í¤«¤Ê¡×¡Êºî»ì¡¦±ÊÏ»Êå¡¿ºî¶Ê¡¦ÃæÂ¼È¬Âç¡Ë¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈ¡´Û¤Î½÷¡Ê¤Ò¤È¡Ë¡×¡Êºî»ì¡¦À±ÌîÅ¯Ïº¡¿ºî¶Ê¡¦ÅçÄÅ¿ÃË¡Ë¡£3Ëç¤È¤â¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ó
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤ÐÃÐ¡Ê¤æ¤ë¡Ë¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÄï»Ò¤¿¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¿ì¤¦¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¤¤¤µ¤»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Î¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÊü¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤¯²Î¤ª¤¦¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÎÏ¤âÆþ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¦¤ó¤À¤¾¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×
¡Ò¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¡Êºî»ì¡¦¤Ê¤«¤Ë¤·Îé¡¿ºî¶Ê¡¦¸¶¾ùÆó¡Ë¤Ï¡¢¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¦ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£ºî¶Ê¤Î¸¶¾ùÆó¤ÏËÌÅç¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤À¡£¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¥µ¥Ó¤Î°ìÀá¤ò¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÈäÏª¡£2016Ç¯¡¢2015Ç¯¤ÈÍÇÏµÇ°¤Ç¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Éé¤±¤Æ¤â¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ó
¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ë¤·Îé¤µ¤ó¤¬»ì¤òÀè¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¬ºî¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ïº×¤ê¹¥¤¤À¤·¡¢¤¢¤ì¤ò²Î¤¦¤È¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤â¤¹¤°µ¤Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤â¡¢ÇÏ·ô¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢³§¤µ¤ó°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡µîÇ¯¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²£¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¤»Ñ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤òÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»ä¤Î°¦ÇÏ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥è¥·¡ª¡¡²Î¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Î¼ê¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¤¤Ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡Ò81ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£¡¢°ìÈÖ¸Å¤¤µ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÊÌÎ¥¤Î¸÷·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡Ó
¡¡¾®³Ø¹»2Ç¯¤Î»þ¡¢µù»Õ¤Î¿ÆÊý¤À¤Ã¤¿¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÓÀ¹´Ý¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÁ¥¤òÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·²È¤âÂçÊÑ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ¥¤Ï²ÈÂ²¤Î°ì¿Í¤À¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÇÇä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡ª¡¡¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Çã¤¤¼ê¤¬°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á¥¤¬ÉÍÊÕ¤ò°ì²ó¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥Ã¤Èµ¥Å«ÌÄ¤é¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¡¢¿É¤¯¤Æ¡¢µã¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£Çã¤¤¼ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ý¡¼¥Ã¤ÆÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èá¤·¤¯¤Æ¡¢¤º¡¼¤Ã¤Èº½ÉÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ª½ª¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤¢¤ÎÁ¥¤ÈÊÌ¤ì¤¿»þ¤Î¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢º£¸å¤Ï¡¢¼ïÇÏ¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÇÍ¾À¸¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤·¤¿¤éÂè2Âè3¤Î¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤¬¿·¤·¤¤Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë»ä¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤²Î¤ÎÆ»¤ò¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Êâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê¾å¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2017Ç¯12·î28Æü¹æ¡ÖÆÃÊÌ¼êµ¡¦ÅÁÀâ¤Î¡Ø¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù°úÂà¡ª¡¡¡ØËÌÅç»°Ïº¡Ù¤¬¸ì¤ë¡Ø°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡Ù¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡ËÌÅç»°Ïº¤Ï¸½ºß89ºÐ¡£2025Ç¯11·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢64Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ã¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢12·î¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢2021Ç¯²Æ¤«¤éÁö¤ê»Ï¤á¤¿»º¶ð¤¬Â³¡¹¤È³èÌö¡£2026Ç¯¤Î¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤¬¡¢·ÒÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ï²´ÇÏ¤ÎºÇ¹â³Û2500Ëü±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌÅç¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅÁÀâ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡Ö¤Î¤É¼«ËýÁÇ¿Í±é·Ý²ñ¡×¤Ç¤Ï¾â2¤Ä¡½¡½¡£Âè1²ó¡ÚÌ¾ÇÏ¡Ö¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë°úÂà¡¡¡Ö¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤â¹Í¤¨¤¿ÇÏ¼ç¡¦ËÌÅç»°Ïº¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤À¡È°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡É¡Û¤Ç¤Ï¡¢ËÌÅç¤¬¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¼«¿È¤Î¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
