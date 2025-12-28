±ö¿å¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡ª¥³¥ó¥Ó¥ËÉ÷¡ÖÌ£¤Ä¤Íñ¡×¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤¿
²È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡ÖÌ£¤Ä¤Íñ¡×¤òºî¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£¤Ä¤Íñ¡£±ö¤ò¿¶¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¡¢²È¤Çºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ÇÍñ¤ò³Ì¤Î¤Þ¤Þ±ö¿å¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡ª
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡Ö²«¿È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±öÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥´¥¤Î¢µ»¤Ë´¶Æ°¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±ö²Ã¸º¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤Î´ÊÃ±¤µ¤Ë¶Ã¤¤È¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ÇÍñ¤ò±ö¿å¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤Ä¤Íñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊÛÅö¤ª¤«¤º¤Ï¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä«¿©¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ÊTEXT¡§¿¹ÃÒ»Ò¡Ë
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ô¥¯¥¹¥¿