Ì¾ÇÏ¡Ö¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë°úÂà¡¡¡Ö¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤â¹Í¤¨¤¿ÇÏ¼ç¡¦ËÌÅç»°Ïº¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤À¡È°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡É
¡¡¶¥ÇÏ³¦¤Î°ìÇ¯¤ÎÁí·è»»¡¢ÍÇÏµÇ°¡£2017Ç¯¡¢¤½¤ÎÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¶¯ÇÏ¡¦¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â°úÂà¤·¤¿¡£ÇÏ¼ç¤ÎËÌÅç»°Ïº¼«¿È¤â¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÍ¦Âà¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏºÂÄ¹¸ø±é¤«¤é¤â¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÌÅç¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡§¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2017Ç¯12·î28Æü¹æ¡ÖÆÃÊÌ¼êµ¡¦ÅÁÀâ¤Î¡Ø¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù°úÂà¡ª¡¡¡ØËÌÅç»°Ïº¡Ù¤¬¸ì¤ë¡Ø°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡Ù¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¶¥ÁöÇÏ¡×¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
¤³¤ÎÇÏ¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
¡¡¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ïº£¤Ê¤ª¿¤ÓÀ¹¤ê¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍèÇ¯¤â¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤°¤é¤¤½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤ÎÇÏ¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÇÏ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þ¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤Æ»¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î¿·¤·¤¤Æ»¤ò³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÒËÌÅç»°Ïº¤¬½êÍ¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¡¦¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀÖÅÆÇÏ¡Ê¤»¤¤È¤Ð¡Ë¤ÎÇ¡¤³èÌö¤Ï¤¤¤Þ¤µ¤é¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£2015Ç¯µÆ²Ö¾Þ¡¢16Ç¯¤Ï½Õ¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¡£17Ç¯¤Ï¡¢½Õ½©¤È¤â¤ËÅ·¹Ä¾Þ¤ÈÍÇÏµÇ°¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÌó18²¯7000Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯12·î24Æü¤ÎÍÇÏµÇ°¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÍ¦Âà¤¹¤ë¡Ó
¡¡¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎËÒ¾ì¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤«¤±¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤±¤ÉÃ¯¤âÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡£ËÒ¾ì¤ÇÇÏ¤ò¸«¤Æµ¢¤ê¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¤¢¤ÎÇÏ¡¢²¿¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Ê¤¢¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡È¥è¥·¥Ã¡¢Çã¤ª¤¦¡É¤È¡£ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÇÏ¤òÇã¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¡¢Áö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÇÏ¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡£
¥º¥ë¥º¥ë¡¢¥À¥é¥À¥é¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡Ò¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¥ª¥ä¥¸¡¢²ÎÍØ³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡½¡½¡£±é²Î²Î¼ê¤ÎËÌÅç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÁÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÊé¤ï¤ì¤ë¡£°úÂà¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Èà¼«¿È¡¢2013Ç¯¤ÎÂè64²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡¢50²ó¤Î½Ð¾ìµÏ¿¤òÃ£À®¤·¹ÈÇò¤òÍ¦Âà¡£¤µ¤é¤Ë15Ç¯1·î¤Ë¤Ï¸ø±é²ó¿ô4578²ó¤ËÃ£¤·¤¿ºÂÄ¹¸ø±é¤«¤é¤â¿È¤ò°ú¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºòº£¤ÎÀ¯ºâ³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°úÂà¤»¤ºÀ¯¼£´ØÏ¢ÁÈ¿¥¤ÎÌ¾ÍÀ¿¦¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌÌò¡¢²ñÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò¿¦¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢·Ð±Ä¤ò·¹¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Èá·à¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÌÅç¤Ïº£¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Î¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÂçÉñÂæ¤«¤é¤Ï·é¤¯¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¥º¥ë¥º¥ë¡¢¥À¥é¥À¥é¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤¬ÊÄ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥±¥¸¥á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¤Ê¤¢¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤ÎÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¿È¤ò°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¡¢¿ÍÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿²Ö¤òÑÛ¤Èºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤È¡¢Àä¤¨¤º¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Î¼êÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é55Ç¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é81Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£3¡¢4Ç¯Á°¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢2²ó¤Û¤ÉÅ¾¤ó¤À¤¿¤á¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢ðôÄÇ¤Î¼ê½Ñ¤òºòÇ¯9·î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¸µ¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢Ì´¤ò¤ä¤Ã¤ÈÄÏ¤ó¤À¡£³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇ¿Í¤Î¤É¼«Ëý¤Î¾â¤Ï2¤Ä¤À¤Ã¤¿
¡¡Ê©¶µ¤Î¶µ¤¨¤«¤é¤¯¤ë¡ÖÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤À¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç»ö¤À¤È»×¤¨¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂ¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¸°Õµ¤¤À¤±¤É¡¢À¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥±¥¸¥á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¹ÈÇò¤Ë50²ó½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÈÇò¤â±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤â¡¢ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç°ìÅÙÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£»ä¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¹ÈÇò¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ¯¤«¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë10·î4Æü¡¢ËÌÅç»°Ïº¤³¤ÈËÜÌ¾¡¦ÂçÌî¾÷¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¾å°ë·´ÃÎÆâ¡Ê¤·¤ê¤¦¤Á¡ËÂ¼¡Ê¸½¡¦ÃÎÆâÄ®¡Ë¤Îµù¶È¤ÈÇÀ¶È¤ò±Ä¤à²È¤Ë¡¢7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼þ°Ï¤Ç¤Ï²Î¤Î¾å¼ê¤¤¾¯Ç¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¡¢¡Ö¤Î¤É¼«ËýÁÇ¿Í±é·Ý²ñ¡×¡Ê¸½¡ÖNHK¤Î¤É¼«Ëý¡×¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜÅÄµ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¤½¤Î»þ¤Î¾â¤Î¿ô¤Ï¡¢2¤Ä¡£»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¾â¤Ï3¤ÄÌÄ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì´¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¢¤ì¤Ê¤¤
¡¡¤Î¤É¼«Ëý¤ÏÍ§¿Í¤¬¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬Åìµþ¤Ø¹Ô¤¯¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÂçÌî¤Ï²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÄ¹ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÀ×¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¿Æ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢È¡´Û¤«¤éÄÅ·Ú³¤¶®¤òÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¢¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¸Î¶¿¤ò½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¤ä¤ªÂÞ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ò1954Ç¯½Õ¡¢¸Î¶¿¤ò½Ð¤¿ËÌÅç¡£È¡´Û¹Á¤Ø¤Î¸«Á÷¤ê¤ÏÉã1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡¢¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤Ï²Î¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾åµþ¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î1Ç¯¤Ï¿·¾®´ä¤Ë½»¤ß¡¢ÅÚÆü¤ÏÎÙÄ®¤ÎÊ¿°æ¤Ë¤¢¤ëÅ´¹©½ê¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìµþÀ¼Àì²»³Ú³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò³Ø¤Ö½ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î®¹Ô²Î¤Î²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¿·Ê¹¤Ç¡Ö²Î¼êÊç½¸¡×¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±é²Î»Õ¡¢Î®¤·¤ÎÊç½¸¤Ç¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤Ë·Î¸Å¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¾®´ä¤«¤éÂçµ×ÊÝ¤Þ¤ÇÄÌ¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ»°¾ö´Ö¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¤ÎÌ¼¤¬¸å¤Ë½÷Ë¼¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¹Ó¤é¤·¡É¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤È1000±ß¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ê¤é1Ëü¡Á2Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¥Å«ÌÄ¤é¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¡¢¿É¤¯¤Æ¡¢µã¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¡½¡½¡£Âè2²ó¡Ú¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡2017Ç¯°úÂà¡Ö¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¡ÖËÌÅç»°Ïº¡×¤¬Åö»þÊû¤²¤¿¿¼¤¤´¶¼Õ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°úÂà¤ËºÝ¤·»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÊÌÎ¥¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
