¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï27Æü¡¢1991Ç¯¤Ë¥½¥Þ¥ê¥¢¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÆÈÎ©¤òÀë¸À¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¡Ö¥½¥Þ¥ê¥é¥ó¥É¡×¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò29Æü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¸áÁ°¡Ë¤Ë³«¤¯¤È·è¤á¤¿¡£µÄÄ¹¹ñ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ²È¾µÇ§¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Þ¥ê¥¢¤¬³«ºÅ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥Ö¡¢¥¤¥¹¥é¥à½ô¹ñ¤â¾µÇ§¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥À¥Î¥ó¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹ñ¡¹¤È¶¨ÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾µÇ§¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï26Æü¡¢¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¥½¥Þ¥ê¥é¥ó¥É¡×¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î½»Ì±¤Î°è³°°Ü½»¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¡£°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ°ì»þ¡Ö¥½¥Þ¥ê¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¹ñ²È¾µÇ§¤Ë¤è¤ë¸«ÊÖ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£