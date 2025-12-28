¡ÖÇÙ¤¬¤ó¤¬¹ü¤ØÅ¾°Ü¡×¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¸½Âå¤Ï2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÇÙ¤¬¤ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¹üÅ¾°Ü¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ´°¼£¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÅ¾°Ü¡¦Áý¿£¤¹¤ëºÙË¦¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¸å¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¤´¼«¿È¤ä¿È¶á¤ÊÊý¤ÎÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
»³ËÜ ¹¯Çî¡ÊMY¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ë
ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È °å³ØÇî»Î
ÆüËÜ¸ÆµÛ´ï³Ø²ñÇ§Äê¸ÆµÛ´ïÀìÌç°å ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å
ÇÙ¤¬¤ó¤È¤Ï
ÇÙ¤¬¤ó¤È¤Ï¡¢µ¤´É¤äµ¤´É»Ù¡¦ÇÙË¦¤Î°ìÉô¤ÎºÙË¦¤¬¤¬¤ó²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¸«²á¤´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤éÄê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤äÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ¤äÈ¯¸«¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï5³äÄøÅÙ
ÇÙ¤¬¤ó¤Ï¡¢¾®ºÙË¦¤¬¤ó¡¦Èó¾®ºÙË¦¤¬¤ó¤ËÂç¤¤¯Ê¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅË¡¤äÍ½¸å¤Ï¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤ä¿Ê¹ÔÅÙ¡¢Ç¯Îð¡¢´û±ý¾É¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç8³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëÈó¾®ºÙË¦¤¬¤ó¤Ï¡¢¼ê½Ñ°Ê³°¤Ë´°¼£¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¿´ÇÙµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¡¢´û±ý¾É¡¢¿Ê¹ÔÅÙ¤Ë¤è¤ê¼ê½Ñº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï²½³ØÎÅË¡¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê½Ñ¸å¤ÎÀ¸Â¸´ü´Ö¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï69ºÐ°Ê²¼¤Ç48.8¡ó¡¢70ºÐÂå¤Ç42.9¡ó¡¢80ºÐ°Ê¾å¤Ç50.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²áµî¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Ç¼ê½Ñ¤µ¤ì¤¿¾ÉÎã·ë²Ì¤Ç¤Ï5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï61.6¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃËÀ¤¬55.4¡ó¡¢½÷À¤¬74.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
½÷À¤ÎµÊ±ìÎ¨¤¬ÃËÀ¤ËÈæ¤ÙÄã¤¤¤¿¤á¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
CT¸¡ºº¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»ÉôXÀþ¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ë¤è¤ëÇÙ¤¬¤ó¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¾¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÆüËÜ¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¾°Ü¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ï¹ü¡¦Ç¾¡¦´ÎÂ¡¡¦Éû¿Õ
Å¾°Ü¤È¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï´°¼£¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¤ó¤¬ÊÌ¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¤ÏÁ´ÂÎ¤Î8³ä¤òÅ¾°Ü¤¬Àê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·ì´É¤ä¥ê¥ó¥Ñ´É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤«¤ÎÂ¡´ï¤Ë°ÜÆ°¤·¤½¤³¤ÇÅ¾°Ü¤¹¤ë¡ÊÁý¿£¡Ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ì¹ÔÀÅ¾°Ü¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÇÙ¤Î¤Û¤«¤ÎÉô°Ì¡¦¹ü¡¦Ç¾¡¦´ÎÂ¡¡¦Éû¿Õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ
ÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄË¤ß¡¦ÉÂÅª¹üÀÞ
¹üÅ¾°Ü¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤ÏáÖÄË¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¿À·Ð¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿áÖÄË¤ÏÂÎÆ°º¤Æñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËáÖÄË¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤«¤ÇQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¬¤ó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¹ü¤Ï¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¤Ê¹ü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëº³ºÙ¤ÊÎÏ¤ä·ÚÅÙ¤Î¾×·â¡¢Æ°ºî¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÉÂÅª¹üÀÞ¤È¤¤¤¤¡¢¹üÅ¾°Ü¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤éÁÈ¿¥·¿¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÉÂ´ü¤Ï¥¹¥Æー¥¸4¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿À·Ð¾ã³²
¹üÅ¾°Ü¤Ë¤è¤ë¿À·Ð¾ã³²¤Ï¡¢¼ç¤ËÀÔÄÇ¡ÊðôÄÇ7¸Ä¡¦¶»ÄÇ12¸Ä¡¦¹øÄÇ5¸Ä¡¦Àç¹ü¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÔÄÇ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿À·Ð¤¬ÄÌ¤ëÀÔ¿ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬Áý¿£¤·¿À·Ð¤ò°µÇ÷¤Þ¤¿¤ÏÂ»½ý¤µ¤»¡¢¾å²¼»è¤Î¤·¤Ó¤ì¤äÄË¤ß¡¦Ëãáã¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÓÝõ¾ã³²¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¥«¥ë¥·¥¦¥à·ì¾É
¤¬¤óºÙË¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ü¤¬ÍÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬·ìÃæ¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ·ìÃæ¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹â¥«¥ë¥·¥¦¥à·ì¾É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê¹ÔÀ¤Î¤¬¤ó¤¬È¼¤¦¾ì¹ç¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¹â¥«¥ë¥·¥¦¥à·ì¾É¤Î¾É¾õ¤Èµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¾É¾õ¤ÏÓÒµ¤¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÊØÈëÅù¤Î¾Ã²½´ï¾É¾õ¤ä¸ý³é¡¦Â¿°û¡¦Â¿Ç¢¡¦Ã¦¿å¤Ê¤É¤Î¿Õ¾ã³²¡¢·¹Ì²¡¦ºøÍð¡¦¸¸³Ð¤äºª¿ç¤òÈ¼¤¦¤Ê¤É¤ÎÃæ¿õ¿À·Ð¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
·ÚÅÙ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ñÂÕ´¶¡¦ÈèÏ«´¶¡¦Ã¦ÎÏ´¶¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·½Å¾É²½¤¹¤ë¤ÈµÞÀ¿ÕÉÔÁ´¡¦°Õ¼±¾ã³²¤äáÛÚ»¡¦ÉÔÀ°Ì®¤ò¤¤¿¤·Ã×»àÅª¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¡¦¾É¾õ¡¦¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤éµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ ¹¯Çî¡Ê°å»Õ¡Ë
ÇÙ¤¬¤ó¤ÏÁá´ü¤«¤é¹üÅ¾°Ü¤òÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÙ¤¬¤ó¤Ç¤Ï¿ÇÃÇ»þ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¹üÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ìó25¡ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¿ÇÃÇ»þ¤Ë¹üÅ¾°Ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó¤¬¹üÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤Î´°¼£¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ ¹¯Çî¡Ê°å»Õ¡Ë
¹üÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ï¿Ê¹Ô´ü¤È¹Í¤¨¤Æ¼ê½Ñ¤è¤êÌôÊª¤äÊü¼ÍÀþ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹üÅ¾°Ü¤ÏÂÎÆâ¤Î¤Û¤«¤ÎÉô°Ì¤Ë¤â¤¬¤ó¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·´°¼£¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹üÅ¾°Ü¤òÀ¸¤¸¤¿ÇÙ¤¬¤ó¤Ç¤Ï½¾Íè¡¢Ä¹¤¤Í¾Ì¿¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤Î´ÉÍý¤Ï¶áÇ¯Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹üÇË²õ¤òÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉÂÊÑÉô°Ì¤Ë¿·¤·¤¤¹ü¤ÎºÆÀ¸¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ìÃ»´ü´Ö¤Ë¹ü½¤Éü¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤âµ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤äÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê°ÊÁ°¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÄÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¡¦¾É¾õ¡¦¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¸¡ºº¤Îµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¹üÅ¾°Ü¤âÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÃÄËÌô°Ê³°¤Ë¤â¹üÅ¾°Ü¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤Ë¸ú¤¯ÌôºÞ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÄË¤ß¤Î´ÉÍý¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤òÍî¤È¤µ¤º°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÄË¤ß¤Ï²æËý¤»¤º¤Ë¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
