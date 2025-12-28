ÆýÍÄ»ù¤ÎRS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï½Å¾É²½¤ËÍ×Ãí°Õ! ºÙµ¤´É»Ù±ê¡¦Ìµ¸ÆµÛÈ¯ºî¤Î¶²ÉÝ¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
É÷¼Ù¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÖRS¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º´¶À÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÆýÍÄ»ù¤¬¤«¤«¤ë¤È½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¿åÌîÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¿åÌî ÂÙ¹§¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¾®»ù²Ê³Ø¡Ë½¤Î»¡£¥¿¥¤²¦¹ñ¥Þ¥Ò¥É¥óÂç³ØÇ®ÂÓ°å³ØÉôÎ±³Ø¡¢ºß¥Ù¥È¥Ê¥àÆüËÜÂç»È´Û°åÌ³´±¡¢¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¸üÀ¸Ï«Æ¯µ»´±¡¢Åìµþ°å²ÊÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¦Æ±Âç³ØÉÂ±¡Âç³ØÉÂ±¡´¶À÷¾É²Ê¿ÇÎÅ²ÊÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2019Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÆüËÜ´¶À÷¾É³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å¡¦ÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å¡¦ÆüËÜ¥¢¥ì¥ë¥®ー³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å¡£ÀìÌç¤ÏÇ®ÂÓ°å³Ø¡¦ÅÏ¹Ò°å³Ø¡¦Í½ËÉÀÜ¼ï¡£
ÊÔ½¸Éô
RS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌîÀèÀ¸
RS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ï4～6Æü¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢È¯Ç®¤ä³±¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¿ôÆü´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼«Á³¤Ë·Ú²÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½Å¾É²½¤·¤Æ¡¢³±¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡¢ÓÃÌÄ¤¬½Ð¤ë¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤È¡¢ºÙµ¤´É»Ù±ê¡¢ÇÙ±ê¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¾É¾õ¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿åÌîÀèÀ¸
½é¤á¤Æ´¶À÷¤¹¤ë»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ÏRS¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¸¶°ø¤È¤·¤ÆµÞÀ¤Î½Å¾ÉÇÙ±ê¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÎÅÍÜ»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆýÍÄ»ù¤Î¾ì¹ç¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Âç¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌîÀèÀ¸
¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡ÊCOPD¡Ë¤äÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¿´ÉÔÁ´¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î´ðÁÃ¼À´µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆRS¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬½Å¾É²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
°ìÊý¡¢ÆýÍÄ»ù¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌîÀèÀ¸
RS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë½é¤á¤Æ´¶À÷¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀ¸¸å6¥«·î°ÊÆâ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÙµ¤´É»Ù±ê¡¢ÇÙ±ê¤Ê¤É½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢70%¤ÎÆýÍÄ»ù¤Ï³±¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¿ôÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤Ë¼«Á³¤È·Ú²÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î30¡ó¤Ï¶¯¤¤³±¤äÓÃÌÄ¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÌîÀèÀ¸
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÞÀÇ¾¾É¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸¸å1¥«·îÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬RS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤ÈÌµ¸ÆµÛÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÍÁ³»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢RS¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈÓÃÂ©¤Ë¤Ï¶¯¤¤´Ø·¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢3ºÐ¤Þ¤Ç¤ËRS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëºÙµ¤´É»Ù±ê¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢7ºÐÈ¾¤Þ¤Ç¤ËÓÃÂ©¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
