iPhone 16¤¬Çä¤ì¤Æ¤ë¡ª¡¡170g°Ê²¼¥¹¥Þ¥Û¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/12/28
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢170g°Ê²¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡iPhone 16 128GB(NTT docomo)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
2°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(au)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(NTT docomo)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡iPhone 16 128GB(au)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
5°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(Y!mobile)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
6°Ì¡¡iPhone 16 128GB(SoftBank)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
7°Ì¡¡Galaxy S25(SoftBank)¡ÊSAMSUNG¡Ë
8°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(UQ mobile)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
9°Ì¡¡Xperia 10 VII SO-52F¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
10°Ì¡¡iPhone 16e 128GB(SoftBank)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
