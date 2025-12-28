¡Ö¹á¹Á»ÔÌ±¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂç²ÐºÒ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂ¸µ¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ê»Ï¤á¤¿¡ÈÌ±°Õ¤Î±ê¡É
À¤³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤¢¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂç²ÐºÒ¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÏÎ©Ë¡²ñÁªµó¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±¤ÎÎØ¤Ï°ìÌë¤Ç¾Ã¤¨¡¢Ì±¼çÇÉ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤À¤Ã¤¿À¯ÅÞ¤Ï31Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£²ÐºÒ¤ò¿ÍºÒ¤À¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÂáÊá¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿ÄÉÅé¤Î²ÖÂ«¡£¤½¤·¤Æ¡¢78ºÐ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë²¼¤Ã¤¿È½·è¤Ï¡Ä¡Ä¡£·ãÆ°¤Î12·î¡¢¹á¹Á¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤è¤·¤³¡Ë
¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂç²ÐºÒ¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¤ËÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡12·î7Æü¡¢¹á¹Á¤ÇºÇ¹âµÄ·èµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÎ©Ë¡²ñ¤Î4Ç¯¤Ë1²ó¤ÎµÄ°÷Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃÄÃÏ¤ÎÂç²ÐºÒ¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿2Æü´Ö¤È¡¢¤½¤Î¸å3Æü´Ö¤Ï³Æ¿Ø±Ä¤ËÁªµó³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦ÄÌÃ£¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹á¹Á»ÔÌ±¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¤¢¤Î·ã¤·¤¤²ÐºÒ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÁªµó·è¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÁªµóÀï¤À¤Ã¤¿¡£Áªµó³èÆ°¤Î°ì»þÄä»ß´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÃÏÆâ¤Î8Åï¤Î¤¦¤Á7Åï¤¬²Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ç³¤¨Â³¤±¤¿Âç²ÐºÒ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÍ×°ø¤ä¾ÜºÙ¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²þ½¤¹©»öÃ´Åö»Ü¹©²ñ¼Ò¤ä´ÆÆÄ²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆÈÎ©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¼Â¤Ï»Ü¹©Á°¤ÎÆþ»¥ÃÊ³¬¤ÇÉÔÀµµ¿ÏÇ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢Åö»þ¤ÎÊóÆ»¾ðÊó¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÉÔËþ¤ò»ý¤Ä½»Ì±¤¬¤½¤Îµ¿ÏÇ¤òÀ¯ÉÜ¤Î´ÆÆÄ¶É¤ËÁÊ¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÉÍý¼ÔÁÈ¹ç¤¬Áª¤ó¤À»Ü¹©¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹©»ö¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¡¢³Æ¸Í¤¬300Ëü±ßÁêÅö¤Î¡ÖÈñÍÑ¡×¤ò¶¯À©Åª¤ËÊ§¤ï¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç»ö¸Î¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤âË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
