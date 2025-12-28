¡ÚÈïÇú£¸£°Ç¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë£²£°£²£µÇ¯¡ÛÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÈïÇúÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤·¤¤·Á¡¡¡ÖÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤¬°ìÈÖ¡×¡¡³Ë¤Ê¤À¤³¦¤ò´ê¤¦ÈïÇúÃÏ¡¦¥Ò¥í¥·¥Þ
£²£°£²£µÇ¯¤â¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Î£±Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢¥Æー¥Þ¤òÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é£¸£°Ç¯¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÈïÇúÃÏ¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
£··î¡£¸¶Çú¶¡ÍÜÅã¤ÎÇ¼¹ü¼¼¤¬¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤¤ª¤è¤½£·Ëü¤Î°ä¹ü¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£²·î¡¢£±¿Í¤Î°ä¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°äÂ²¡¡³á»³½¤¼£¤µ¤ó
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤È´î¤Ó¤È¡Ä¡×
¹Åç»Ô¤¬½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¶¡ÍÜÅã¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÈ±¤Î£Ä£Î£Á·¿´ÕÄê¤Ç¡¢°ä¹ü¤Î¿È¸µ¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Êí¤Ë¡ØÃÃ¼£»³¥ß¥Á»Ò¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ä¹ü¤Ï¡¢£±£³ºÐ¤ÇÈïÇú»à¤·¤¿³á»³½é»Þ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£½é»Þ¤µ¤ó¤Î±ù¡¡³á»³½¤¼£¤µ¤ó
¡Ö½é»Þ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢Î©¾Ú¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¡×
¹Åç¤Ë¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£¸£°Ç¯¤È¤Ê¤ë¸¶Çú¤ÎÆü¡¢³Æ¹ñ¤ò¡Ö¾·ÂÔ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¤¯¡ÖÄÌÃÎ¡×¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£²£°¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»ÔÄ¹¤ÎÊ¿ÏÂÀë¸À¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤ÈïÇú¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀ¤³¦¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Åç»Ô¡¡¾¾°æ°ì¼Â»ÔÄ¹
¡Ö·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡Ø¥Í¥Ðー¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡Ù¤ÎÀº¿À¤ò¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ØÅÁ¤¨Â³¤±¤¿ÈïÇú¼Ô¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢µ®½Å¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
£¸·î£³Æü¡¢¹Åç±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¿·¤¿¤Ê¥ëー¥È¤¬¡¢³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÇúÅê²¼¤Î£³Æü¸å¤Ë¡¢¾Æ¤±Ìî¸¶¤òºÆ¤ÓÁö¤ê»Ï¤á¤¿ÅÅ¼Ö¡££¸£°Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢ÈïÇú¤ÈÉü¶½¤Îµ²±¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤òÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÃæ¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¸©¤Ï¡¢¸¶Çú¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤ë¥Öー¥¹¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÉûÃÎ»ö¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢£Ö£Ò¥´ー¥°¥ë¤ÇÈïÇúÁ°¸å¤Î¹Åç¤òºÆ¸½¤·¤¿±ÇÁü¤òÂÎ¸³¤·¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿Í×¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¹Åç¤Þ¤ÇÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¤Ë¡¢¹Åç»Ô¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¹ñ²È¸µ¼óµé¤ÎÍ×¿Í¤Ï£¹¿Í¤Ç¤¹¡££Ç£·¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿Ç¯¤ò½ü¤¯¤È¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯¡¢³«´Û£·£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆþ´Û¼Ô¤¬£¸£°£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£Ç¯´Ö¤ÎÆþ´Û¼Ô¤â¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Á´¹ñ¤ÎÈïÇú¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë£±£°Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£¸£¶ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢µ²±¤ò¤É¤¦¤Ä¤Ê¤°¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯½©¡¢¿·¤¿¤Ê·Ñ¾µ¤Î·Á¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈïÇú¼Ô¡¡È¬È¨¾È»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡£¡×
¢£ÈïÇú¼Ô¡¡ÀÚÌÀÀé»Þ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¡×
£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò»È¤¤¡¢ÈïÇú¼Ô¤«¤éÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç¾Ú¸À¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¢£¹â¹»À¸
¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡×
¢£ÈïÇú¼Ô¡¡ÀÚÌÀÀé»Þ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡Ä»ä¤Ï¤Í¡¢ÀïÁè¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¿ÏÂ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
ÀèÆü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤ÇÂÎ¸³²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹â¹»À¸
¡Ö£Á£É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥àー¥º¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈïÇú¼Ô¤È£±ÂÐ£±¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£ÈïÇú¼Ô¡¡ÀÚÌÀÀé»Þ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÈïÇú¾Ú¸À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â»ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¸å¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»×¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
£±£°·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³Ë¼Â¸³¤ÎºÆ³«¤ò»Ø¼¨¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¡£Â¾¹ñ¤¬¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤â¤¹¤ë¡£¡×
¢£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê
¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¤Î»±¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¡Ä
¢£ÆüËÜÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½°Ñ°÷¡¡Ì§ËÒÃÒÇ·¡Ê¤ß¤Þ¤¡¦¤È¤·¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¡¡
¡Ö³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÁíÍý¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï£¸£°Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×
ÉÔ°Â¤äÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢ÈïÇú£¸£°Ç¯¤ÎÇ¯¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯Á°¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÌ§ËÒÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½°Ñ°÷¡¡Ì§ËÒÃÒÇ·¤µ¤ó¡¡
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤¬°ìÈÖ¡£ÀïÁè¤Ï¹ñ²È¤¬µ¯¤³¤¹¡£¹ñÌ±¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Í¡£³ËÊ¼´ï¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢³Ë¤È¿ÍÎà¤Ï¶¦Â¸¤Ç¤¤ó¤È¤«¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤é¤ó¡£¥Í¥Ðー¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤â¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¡×
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Î¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤«¤é£±Ç¯¡£ÈïÇú£¸£°Ç¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Åç¤Ë¿´¤ò´ó¤»¡¢´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÉ¤ä²ÝÂê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é£¸£°Ç¯¡£ÀáÌÜ¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¡¢ÈïÇúÃÏ¥Ò¥í¥·¥Þ¤Î´ê¤¤¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£