±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÅ¸¤¬¶äºÂ¥½¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ªµÈÂôÎ¼¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÊÌ¼Ì¿¿Å¸¤â
ÎòÂåË®²è¼Â¼ÌNo.1¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ178.7²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÅ¸ ¡½ Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ¡½¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤«¤é¶äºÂ¥½¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£King Gnu°æ¸ýÍý¤µ¤ó¤¬²Î¾§»²²Ã¤·¤¿¼çÂê²Î¡ØLuminance¡Ù¤ÎÎ©ÂÎ²»¶ÁÂÎ¸³¤ä¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÊÌ¼Ì¿¿Å¸¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î´¶Æ°¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£µÈÂôÎ¼¤µ¤ó(±¦)¤È²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó(º¸)¤¬±é¤¸¤ë½÷·Á¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª
¢£ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªÌ¾¾ìÌÌ¤Î¼Ì¿¿Å¸¼¨¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Á¤Î¼çÂê²ÎÂÎ¸³
ÃÏ²¼2³¬¡¦3³¬¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£ÃÏ²¼2³¬¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£µÈÂôÎ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎ©²Ö´îµ×Íº¤È²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂç³À½Ó²ð¤ÎÃ°ÇÈ²°¤Î·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¡È¹ñÊõµé¡É¤Î±éµ»¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿3³¬¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤Ç¡¢¸¶ËàÍøÉ§¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤·¡¢ºäËÜÈþ±«¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢King Gnu°æ¸ýÍý¤µ¤ó¤¬²Î¾§»²²Ã¤·¤¿¼çÂê²Î¡ØLuminance¡Ù¤ò¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£±Ç²è´Û¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ë×Æþ´¶¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£µÈÂôÎ¼¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª513Æü´Ö¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿5Æü´Ö¤ÎÌ©Ãå¼Ì¿¿
4³¬¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö5/513Æü Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£µÈÂô¤µ¤ó¤¬±Ç²è»£±Æ¤Ë¤«¤±¤¿513Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤º¤«5Æü´Ö¤À¤±¥«¥á¥é¥Þ¥ó¹Ó°æ½ÓºÈ¤µ¤ó¤¬Ì©Ãå¤òµö¤µ¤ì¤¿¡¢µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤Î¸·ÁªºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤âÅ¸¼¨Í½Äê¡£ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬¡ÖÈþ¤·¤µ¤Èµõ¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÍÅ±ð¤ÊÂ¸ºß´¶¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Î¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÁÇ´é¡£¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿°ì½Ö°ì½Ö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÎÁ¶â¤Ï°ìÈÌ1600±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸1100±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯12·î22Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥À¥à¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²è¼Â¼Ì¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþNo.1¤ò¹¹¿·¤·¤¿µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢1231Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µÈÂô¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸ ¡½ Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ¡½
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¡Á28Æü(¿å)
»þ´Ö¡§10»þ¡Á19»þ(18»þ30Ê¬ºÇ½ªÆþ¾ì)
¾ì½ê¡§Ginza Sony Park ÃÏ²¼2³¬¡¦3³¬
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö5/513Æü Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×
¾ì½ê¡§Ginza Sony Park 4³¬
»þ´Ö¡§10»þ¡Á19»þ(18»þ30Ê¬ºÇ½ªÆþ¾ì)
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌ1600±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸1,100±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
(C)µÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ (C)2025±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£µÈÂôÎ¼¤µ¤ó(±¦)¤È²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó(º¸)¤¬±é¤¸¤ë½÷·Á¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª
ÃÏ²¼2³¬¡¦3³¬¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£ÃÏ²¼2³¬¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£µÈÂôÎ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎ©²Ö´îµ×Íº¤È²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂç³À½Ó²ð¤ÎÃ°ÇÈ²°¤Î·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¡È¹ñÊõµé¡É¤Î±éµ»¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿3³¬¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤Ç¡¢¸¶ËàÍøÉ§¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤·¡¢ºäËÜÈþ±«¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢King Gnu°æ¸ýÍý¤µ¤ó¤¬²Î¾§»²²Ã¤·¤¿¼çÂê²Î¡ØLuminance¡Ù¤ò¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£±Ç²è´Û¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ë×Æþ´¶¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£µÈÂôÎ¼¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª513Æü´Ö¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿5Æü´Ö¤ÎÌ©Ãå¼Ì¿¿
4³¬¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö5/513Æü Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£µÈÂô¤µ¤ó¤¬±Ç²è»£±Æ¤Ë¤«¤±¤¿513Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤º¤«5Æü´Ö¤À¤±¥«¥á¥é¥Þ¥ó¹Ó°æ½ÓºÈ¤µ¤ó¤¬Ì©Ãå¤òµö¤µ¤ì¤¿¡¢µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤Î¸·ÁªºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤âÅ¸¼¨Í½Äê¡£ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬¡ÖÈþ¤·¤µ¤Èµõ¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÍÅ±ð¤ÊÂ¸ºß´¶¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Î¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÁÇ´é¡£¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿°ì½Ö°ì½Ö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÎÁ¶â¤Ï°ìÈÌ1600±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸1100±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯12·î22Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥À¥à¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²è¼Â¼Ì¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþNo.1¤ò¹¹¿·¤·¤¿µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢1231Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µÈÂô¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸ ¡½ Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ¡½
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¡Á28Æü(¿å)
»þ´Ö¡§10»þ¡Á19»þ(18»þ30Ê¬ºÇ½ªÆþ¾ì)
¾ì½ê¡§Ginza Sony Park ÃÏ²¼2³¬¡¦3³¬
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö5/513Æü Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×
¾ì½ê¡§Ginza Sony Park 4³¬
»þ´Ö¡§10»þ¡Á19»þ(18»þ30Ê¬ºÇ½ªÆþ¾ì)
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌ1600±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸1,100±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
(C)µÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ (C)2025±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£