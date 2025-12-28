プロ野球・ロッテのサブロー監督が、来季のキャッチャー運用についての考えを明かしました。

存在感を見せるキャッチャーが多いロッテ。昨季は佐藤都志也選手がリーグ4位の打率.278をマークし、自身初のベストナインを獲得するなど大躍進を見せました。6年目の今季はさらなる活躍が期待される中、ケガなどで度々戦線を離脱。代わって躍動を見せたのは、高卒2年目の寺地隆成選手でした。今季は116試合の出場で5本塁打含む打率.256をマーク。扇の要としても好リードを見せました。その他にもロッテには、ベテランの田村龍弘選手や、完全試合の経験もある松川虎生選手などが在籍しています。

来季のキャッチャー運用について問われたサブロー監督は「今一番頑張ってもらいたいのは佐藤(都志也)です。彼がケガをせず年間出てくれた方が、ディフェンス面としてはいいのかなと思う。基本、佐藤に頑張ってもらいたい」と言及。寺地選手については、今年の経験を来年どう生かせるか見極めていきたいと明かします。さらにサブロー監督は、その他の選手にもチャンスがあると強調。加えて「ただあの2人より、守るだけじゃなくて打てないといけない。ハードルは高いと思う」と厳しい言葉も残しました。

サブロー監督は続けて、キャッチャーだけではなくベテラン全体についてもコメント。「彼ら、悔しかったと思うんですよ。今年若手にレギュラーを譲ったというところは、悔しいと思うので。それをバネに来年はぜひ『自分がレギュラーだ』という気持ちで勝負してもらいたい」と奮起を期待しました。