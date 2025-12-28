¡Ö½ý¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤ÇÏ¯ÆÉ¥Ä¥¢¡¼
¡¡ÍèÇ¯3·î¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤òµòÅÀ¤ËÉñÂæ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡ÖÀÐ´¬·à¾ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¡×¤¬¡¢¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿´ä¼ê¡¢µÜ¾ëÎ¾¸©¤Î±è´ßÉô¤ÇÏ¯ÆÉ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀ¸¤È»à¤ÈÌ¿¡×¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤é¤â»²²Ã¡£Æ±¶¨²ñ¤Î°¤ÉôÂóÏºÉûÂåÉ½¡Ê38¡Ë¤Ï¡Ö¿´¤ÎÉü¶½¤Ë¶èÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø½ý¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÂç¿¹¸ê»Ò¡Ë
¡¡ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê²»¿§¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢1¿Í¤ÎÃË¤¬³¤ÊÕ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤½Ð¤¹¡½¡£11·îÈ¾¤Ð¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Ë¤¢¤ë¼òÂ¢¤ò²þÁõ¤·¤¿±Ç²è´Û¡£¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë½»¤àÃËÀ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡¢ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Îºî²Èº´Æ£¸ü»Ö»á¤Î¾®Àâ¡Ö¹ÓÃÏ¤Î²ÈÂ²¡×¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ´¬»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¼Ç¸¶¹°¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢³¤ÊÕ¤ÎÄ®¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÉñÂæ¾å¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Ìá¤ì¤Ì²áµî¤Ë¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÀÅ¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Æ±»Ôºß½»¤Î²»³Ú²È»ÍÁÒÍ³¸øÉ§¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸¹³Ú´ï¤äÅ«¤Î²»¿§¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ç¸¶¤µ¤ó¤Ï¿ÌºÒ¸å¤Î19Ç¯¤Ë¸ÅÎ¤¤ËÌá¤ê¡¢ÅÁ¾µ¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤òº£¤â¸ì¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ¯ÆÉ¤ÇÂåÊÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡Æ±¶¨²ñ¤ÏÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÀÐ´¬»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç·à¾ì¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥¥Í¥Þ¥Æ¥£¥«¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Éô¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ï¯ÆÉ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Þ¤Ç½Ð±é¼Ô¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¬¤é·×4¥«½ê¤Ç¾å±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ï¯ÆÉ·à¤¬À¸³è¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¡£