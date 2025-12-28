¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÌÜ¹õ³Ø±¡¤Î²øÊªNo¡¦8¥í¥±¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¡¡´ØÀ¾³Ø±¡¤Ï¶å½£³Ø±¡¤È¡¡1²óÀï»Ä¤ê14»î¹ç
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ1²óÀï¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Î1²óÀï»Ä¤ê14»î¹ç¤¬¡¢¤¤ç¤¦28Æü¤ËÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡6Ç¯Ï¢Â³24ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÌÜ¹õ³Ø±¡¡ÊÅìµþÂè1¡Ë¤Ï¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£1Ç¯»þ¤«¤é²Ö±à¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¥È¥ó¥¬¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ç¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäNo¡¦8¥í¥±¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Í¥ª¥ë¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¡£ÇË²õÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÍÇË¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÊóÆÁ³Ø±à¤ò²¼¤·¤Æ²Ö±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1²óÀï¤Ç¤Ï¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäSOÌÚ»³¿ÎÊ¿¡Ê¤¸¤ó¤Ú¤¤¡¢3Ç¯¡Ë¤¬¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä3¿Í¤ò¤½¤í¤¨¤ëÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕÂè1¡Ë¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÌ¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎÂè2¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£