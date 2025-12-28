µð¿Í¡¡¥¤¥±¥á¥óÅê¼ê¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë¡ÖÂçÀ¼¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡×Åê¹Æ¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬Ê¹¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¤¬£²£·Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÅì¤Ï£²£·Æü¤¬£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï£²£±Ç¯¤Ë£´£´ÅÐÈÄ¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£µ¾¡¡£¤À¤¬¡¢º£¥ª¥ÕÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êµð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤·¤¿¡£ÈÄÅì¤Ï¡Ö°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡µå³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Êó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡£¡ÖÂçÀ¼¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡¢¡Öµå³¦¥¤¥Á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬·ëº§È¯É½¡×¡¢¡Ö¤±¡¢·ëº§¡ª¡×¡¢¡Ö¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬Ê¹¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£