Image: Google DeepMind/YouTube

「Thinking Game」は「考えることはゲームそのもの」みたいな意味じゃないかな。

GoogleのAIが大きな飛躍を見せた2025年は、その研究開発力の高さを強く感じる1年でしたが、その屋台骨を担ってきた「Google DeepMind」がそれを補足するような長編ドキュメンタリー映画『The Thinking Game』をYouTubeで無料公開しています。

話の軸は「GoogleのAIがどのような流れで作られてきたか」。複雑で膨大なAIの話の一部ではありますが、記念碑的で重要な出来事が予備知識なしでも理解できるようにまとめられています。淡々と落ち着いた雰囲気が貫かれたサイエンス・ドキュメンタリーなので、1年を静かに終えるお供にはぴったりかも。

全編英語ですが、日本語字幕に対応しています。

Google DeepMindは、英ロンドンを拠点とするGoogle傘下のAI研究所です。「AIを責任をもって構築し、人類に利益をもたらす」ことをミッションに、ゲームから科学分野まで多岐にわたる革新的なAI研究を行っています。トップ棋士を破った囲碁AI「AlphaGo」や、長年の難題だったタンパク質構造予測を大きく前進させたAI「AlphaFold」は歴史的ブレイクスルー。

主役はデミス・ハサビス。Google DeepMindの共同創設者兼CEOである彼は、AIのキーパーソン。かつてチェスの神童と呼ばれ、ゲーム開発者や神経科学者として活躍してきました。2024年には「AlphaFold2」の開発の功績によりノーベル化学賞を共同受賞しており、現在もAIを通じて科学的発見を加速させる取り組みを続けています。

デミス・ハサビスが静かに着想を得て研究や事業を冷静に進めていく様子は、AIで揺らぐ今の日常とは対照的。私たちが触れるGemini（ジェミナイ）はそういったところに由来する技術なのです。

Source: Google DeepMind