¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç95¡ÛÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÆÇ¥°¥â¤¬¥¦¥¸¥ã¥¦¥¸¥ã¤È¡ÄÁ´¹ñ¤ò½±¤Ã¤¿¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡È¼ÂÂÖ¡É
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯12·î16Æü¹æ¤Î¡Ø½Ð¤ë¤ï½Ð¤ë¤ï¡¡ÂçºåÆÇ¥°¥âà1000É¤ÆÍÇËá¤ÎÂçÁûÆ°¡Ö°Õ³°¤ÊÈË¿£¸»¡×¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÒÆüËÜ¤ÇÀ¸Â©¤·¤Ê¤¤ÆÇ¥°¥â¡¢Âçºå¤ÇÂçÎÌ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¡Ó¤½¤ó¤Ê¸«½Ð¤·¤¬¿·Ê¹³Æ»æ¤Ë¤ª¤É¤Ã¤¿¤Î¤Ï1995Ç¯11·î24Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¤Îº«Ãî¹¥¤¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬£¹·î¤Ë¶Ð¤áÀè¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÇØÃæ¤ËÀÖ¤¤¶Ú¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¯¥â¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¿Þ´Õ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤âÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÃØéá³Ø²ñ²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÀ¾Àî´îÏ¯»á¤¬´ÕÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÇ®ÂÓÃÏÊý¤Ë½»¤àÆÇ¥°¥â¡¦¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡×¤À¤ÈÈ¯³Ð¡£¤µ¤Ã¤½¤¯È¯¸«¤·¤¿¾ì½ê¼þÊÕ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢80É¤¶á¤¤ÆÇ¥°¥â¤¬¥¦¥¸¥ã¥¦¥¸¥ã¤ÈÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤¬ÆÇ¥°¥â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
»Ò¶¡¤¬Òû¤Þ¤ì¤ë¤È»à¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤â
¤½¤Î¸å¡¢¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ï郄ÀÐ»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëºæ»Ô¤äÀôÂçÄÅ»Ô¡¢¤µ¤é¤Ë»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â1000É¤¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡Ô¤½¤Î¿ô¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²¡Á£³Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ï¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¾Àî»á¤Î¿äÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ï¿À·ÐÆÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Òû¤Þ¤ì¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÇ¤µ¤¤ò¤â¤è¤ª¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÆÇ¤ÏÈùÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Êº«Ãî³Ø¼Ô¡¦¾®À¾Àµ¹¯»á¡Ë¡£
»Ò¶¡¤¬Òû¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç»à¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¡Õ
¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ï¡¢¥á¥¹¤ÏÂÎÄ¹10£í£í¡¢¥ª¥¹¤Ï£´mmÁ°¸å¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÎÇ®ÂÓ¤«¤é²¹ÂÓ¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¬ÉÛ¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÎÓ¤ä´äÃÏ¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡£¾®À¾»á¤â»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¿À·ÐÆÇ¡Ö¥é¥È¥í¥È¥¥·¥ó¡×¤ò»ý¤Ä¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤ËÒû¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤ÍÄ»ù¤Ï»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂçºåÉÜ¤Ï¾åÎ¦¥ë¡¼¥È¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¸üÀ¸¾Ê¤â¸½ÃÏ¤Ë±ÒÀ¸³²Ãî¶î½ü¤ÎÀìÌç²È¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤âÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜÃæ¤¬¡ÈÆÇ¥°¥â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÁû¤®Î©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡È¿Ì¸»ÃÏ¡É¤Ç¤¢¤ë¹âÀÐ»Ô¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈï³²¤é¤·¤¤Èï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢»ÔÌ±¤Ï°Õ³°¤Ë¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¥à¡¼¥É¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô11·î25Æü¡¢¹âÀÐ»Ô¤ÎÊèÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÇ¥°¥âÊá³ÍºîÀï¤Ë¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£
ÉÜ¤Î¿¦°÷¤ÎÀ©»ß¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¡£³ä¤ê¥Ð¥·¤ò¤¢¤ä¤Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Á¤Þ¤Á£±É¤¤òÊá³Í¡£¡Ö¥è¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢¤ª¤Ã¤¿¤Ç¥§¡×¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼µ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ»ïµ¼Ô¤â£±É¤È¯¸«¤·¤¿¤¬¡¢³ä¤ê¥Ð¥·¤Ç¤Ä¤Ä¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤ËÂÎ¤ò´Ý¤á²¾»à¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¶·âÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¾Äø¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÒû¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢·³¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢³ä¤ê¥Ð¥·¤Ç¤Ä¤«¤á¤ÐÊá³Í¤Ï´ÊÃ±¡£¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È´í¸±¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÑ¿´¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ä¥ß¥¯¥â¤ËÁû¤®¤¿¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡Õ
Ç®ÂÓÃÏÊý¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤¬¤Ê¤¼Âçºå¤ËÎ®¤ìÃå¤¡¢ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÂçºåÆî¹Á¤ËÃå¤¯²ßÊªÁ¥¤ËÀÑ¤ó¤ÀÌÚºàÅù¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡Ö»ä¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥é¥ï¥óºà¤Î´Ö¤Ë¥µ¥½¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¾®À¾»á¡Ë
¡Ö¿Í²È¼þÊÕ¤äÇÓ¿å¸ý¼þÊÕ¤ÏÅß¤Ç¤âÃÈ¤«¤¤¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤¬ÃÈÅß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Èà¤é¤¬ÈË¿£¤·¤¿¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¾Àî»á¡Ë¡Õ
Ä¾¤Á¤ËÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë´í¸±À¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹¤Þ¤ê¡¢Áû¤®¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤è¤¦¤Ê´¨ÎäÃÏ°Ê³°¤Ê¤éÈË¿£²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
30Ç¯¤ò·Ð¤ÆÁ´¹ñ¤Ë³È»¶
¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ï¡Ç25Ç¯¸½ºß¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ46ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÀ¸Â©¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´¨ÎäÃÏ°Ê³°¤Ê¤éÈË¿£²ÄÇ½¡×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤ËÀ¸Â©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ç05Ç¯¤è¤êÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÇ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¥á¥¹¤À¤±¤Ç¡¢¥ª¥¹¤ÏÌµ³²¤À¡£¤³¤Î¥á¥¹¤¬»ý¤ÄÆÇ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥³¥Ö¥é¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ï¥á¥¹¤Ç10mm¤ÈÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢°ìÅÙ¤ËÃíÆþ¤Ç¤¤ëÆÇ¤¬¾¯ÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Ë¿Í´Ö¤¬Òû¤Þ¤ì¤Æ¤â½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¯¥â¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë»àË´Îã¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÃ´¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¿Í¤¬Òû¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Òû¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¤Æ»à¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£ÂÐºö¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ç¤â¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³°ÍèÀ¸Êª¤Ë¤è¤ëÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢¡Ç17Ç¯¤Ë¤â³ÆÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Ò¥¢¥ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£³°¹ñ¤È¤Î±ýÍè¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤³°ÍèÀ¸Êª¤¬¹ñÆâ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£