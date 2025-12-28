これ、ずーっと使えるじゃん♡（喜）【3COINS】インテリアにもなる可愛さ！「新作カレンダー」

新年が近づくと、雑貨店などで見かけるようになる新年用のカレンダー。毎年新しいカレンダーを買い替えるのも楽しいですが、一度購入したらずっと使える万年カレンダーも、デザインにこだわれば、リビングやデスクに置ける可愛いインテリアになるんです。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた、おしゃれな「新作カレンダー」を紹介します。

天然木の優しい風合いがおしゃれ

天然木を使ったキューブとすっきりとしたフォントの組み合わせがおしゃれな「木製万年カレンダー」。日にちのほかに天気や曜日のサイコロもあるため、その日の状況を確認しながら、カレンダーをセットできます。キューブの色味は濃いブラウンとアイボリーがあり、置く場所やインテリアに合わせて選ぶことが可能です。

職場のデスクにも使えるスタイリッシュなデザイン

「アクリル万年カレンダー」は、曜日がプリントされたアクリル板をスライドして使う万年カレンダー。アクリル板の土台はトレイになっていて、ペンや印鑑、鍵などの小物を置くのに便利です。ブルーのアクリル板とブラウンのトレイの組み合わせが、自宅用としても職場用としても使えるスタイリッシュで落ち着いた印象を演出しています。

【3COINS】の「新作カレンダー」は、シンプルなデザインで飽きにくく、インテリアとして飾っても可愛いのが特徴。一度購入すれば、ずっと使える万年カレンダー、この機会に新しく取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる