カスタムカー製作などを手がける埼玉のショップ「TEN-ONE」が25日、インスタグラムを更新し、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」に登場したデロリアンの画像を公開した。



【写真】江戸時代に現れたデロリアン かっこよすぎ！

同社はインスタの自己紹介欄に「ナイトライダーやバックトゥザフューチャーなどのムービーカー製作、テレビ．CM．MV撮影、各種イベント協力など少し変わった事するショップやってます！アメリカとの取り引き、デロリアンの輸入販売はお任せください。」と記している。17、24日に放送された「名探偵津田」で登場したタイムマシン＝デロリアンを手がけたのも同社だった。



「名探偵津田、最高に面白かった 台本渡されてなかったのでデロリアンのシーン以外は知らない事多くてテレビ見ていてよくできたストーリーだなとびっくり」としっかり楽しんだ様子。「今回撮影をしたカメラマンやスタッフさんは職人だと思いますね」と映像にも大満足だったようだ。「大活躍したデロリアンは当店ショールームに展示してあります♫」とアピールした。



劇中ではダイアン・津田篤宏と助手・みなみかわがデロリアンに乗って100年前、200年前を行き来して殺人事件を捜査。津田の睡眠を邪魔したり、後に「エロい幽霊」となるおかみさん（セクシー女優・矢埜愛茉）のムフフな現場となるなど、デロリアンそのものも大活躍した。同社は「TEN-ONEの製作したデロリアン、リアル過ぎるとのご意見大変嬉しく思います♫使って頂いた事を光栄に思います。」と喜んでいた。



（よろず～ニュース編集部）