¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»¡¼¥ë50¡ó¥ª¥Õ¡ÛÍ¦¼Ô¤È¼ÒÃÜ¤ò·ó¶È¤¹¤ë¥Ç¥¹¥Þ¡¼¥Á¡¦±«¤ò½ä¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯½¸¤Ê¤ÉKindleËÜ¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï´ü´ÖÃæ¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÈ¾³Û¥»¡¼¥ë³«ºÅÃæ¡ª¡Ú2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡Û
Ç¯Ëö¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥ó¥¬¤äÇ¯»Ï¤Î¼ñÌ£»þ´Ö¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¤¥é¥¹¥È½¸¤äÎ¹¹Ôµ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÈ¾³Û¤Ë¤·¤¿GIGAZINEÇ¯Ëö¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤«¤éÇ¯ÌÀ¤±¤Î2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤¬¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î18¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉáÃÊ¤Î²Á³Ê¤è¤ê50¡ó¥ª¥Õ°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ëÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Þ¥ó¥¬¤äÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¤Ê¤É¤ÏKindle UnlimitedÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Kindle Unlimited¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆÉ¤ßÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËâÊª¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÀ¤³¦¡Ö¥³¥Ê¥à¡×¤Î¥À¥áÍ¦¼Ô¡¢¥¯¥º¡¼¥ë¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ËâÊªÂà¼£¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¯¥º¡¼¥ë¤Ï¡¢º£¤Ê¤¼¤«ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤ÏËâ²¦¤âËâÊª¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë»Å»ö¤ÈÌÜ¤¬¤¦¤Ä¤í¤ÊÆ±Î½¤ÈËâÊª¤è¤êÉÝ¤¤¾å»Ê¤È¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¡© ¤·¤«¤·¡¢¥¯¥º¡¼¥ë¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡ª¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤È¡Ö¼ÒÃÜ¡×¤ÎÆó½ÅÀ¸³è¤òÁ÷¤ëË»¤·¤¹¤®¤ë¤Ø¤Ã¤Ý¤³Í¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡©³èÌö·à¡£
¢¡¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¤¢¤á¤¢¤á¤Õ¤ì¤Õ¤ì¤¦¤½¤ä¤ó¤Ç¡×
±«¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¾¯½÷¡¦º´¡¹ÁÒÆà½ï(¥Ê¥ª)¤ÎÄÌ¤¦Ãæ³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿·ë¾ë³¤Í£(¥«¥¤)¤Ï¡¢±«¤Ë´î¤Ö¥Ê¥ª¤ËÂÐ¤·¡Ö±«¤ÏÂç·ù¤¤¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£º¤ÏÇ¤¹¤ë¥Ê¥ª¤Ë¡¢¥«¥¤¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö±«ÃË¡×¤À¤È¹ð¤²¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¼ö¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë±«ÌÏÍÍ¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥«¥¤¤ËÂÀÍÛ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥ª¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡£¹ß¤êÂ³¤±¤ë±«¤È¤È¤â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯¤È¡¢±«¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¾¯½÷¡£¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿Æó½µ´Ö¤ÎÊª¸ì¡£
¢¡¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥¬¥¹²°¤Ç¡Á¤¹¡ª¡ª¡×
¿·Â´¤Ç¥¬¥¹¤ò°·¤¦¡ÖÀ±¸«À¸³èÀßÈ÷¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î²ÃÀ¤ µ®Í(¤«¤» ¤¤æ)¤¬¡¢¤Þ¤À±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿·¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀ®¸ù¡£½é¤á¤Æ¤Î¼ºÇÔ¡£Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¡¢ºÃÀÞ¡£¥¬¥¹²°¤È¤¤¤¦ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥æ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥¸¥á¤¿¤¤Ä«ÆüÆà¤µ¤ó¡×
ÂçÉÙ¹ë¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¤¢¤ëÄ«ÆüÆà¤Ò¤«¤ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ÎÌë¶¶¤æ¤¦¤Ò¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¤Ò¤«¤ë¤È¤â¤¦°ìÅÙÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤æ¤¦¤Ò¤Ï¡¢¤Ò¤«¤ë¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ò¤«¤ë¤Î¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤È¤¢¤ë±£¤µ¤ì¤¿·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª´ñÌ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¯½÷¤È¾¯½÷¤Î¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç¾Ð¤¨¤Æ°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥ë¥«¥é¡¼4¥³¥Þ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
µÛ·ìµ´(¤¤å¤¦¤±¤Ä¤/¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢)¤Î¼åÅÀ¤Ï¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡£¤À¤±¤É¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¡£Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÂÎ¤¬¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÛ·ìµ´¤Î¥ß¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯Âç¹¥¤¥á¥¤¥É¡¦¥«¥ª¥ê¤È¶¦¤Ë¡¢¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÎÁÍý¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡£Ê¢¤Ú¤³µÛ·ìµ´¡ß¤Ë¤ó¤Ë¤¯Âç¹¥¤¥á¥¤¥É¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¥°¥ë¥á¡©¥Þ¥ó¥¬¡ª
¢¡¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖËâÆ»½ñ¸ò´¹Æüµ¡×
ÌÑÁÛ¤Î½ÐÍè»ö¤òÆüµ¤Ë¤Ä¤Å¤ë¾¯½÷¡Ö¥á¥ë¡×¤Ï¡¢Æüµ¤Î¥Í¥¿¤È¤¤¤¦·úÁ°¤Ç¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¡£½ÐÉÊ¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥á¥ë¤ò·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëâ½÷¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¡Ö¥â¥·¥å¥Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥â¥·¥å¥Ê¤ËÏ¢¤ì¤é¤ìÊÌÀ¤³¦¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¥á¥ë¤Ï¡ÖËåÌò¡×¤Î¡Ö¥ë¡¼¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ËâÆ»½ñºîÀ®¤Î¶²¤ë¤Ù¤¼êÃÊ¤òÃÎ¤ë¡£¡ÖËâÆ»½ñ¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö»Ð¡×¤È¡ÖËå¡×¤ÎÊª¸ì¡£
¢¡¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖËâÆ»½ñ¸ò´¹Æüµ¥¹¥Ô¥ó¡×
À¤³¦¤Ê¤ó¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤â¡¢²ÈÂ²¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¶ò¤«¤Ç¡¢¥Ð¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¡£À¤³¦¤òÁÂ¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¾¯½÷¡Ö¥ì¡¼¥·¡¼¡×¤Î²¼¤Ë¸½¤ì¤¿¹õ°á¤ÎÈþ½÷¡Ö¥Ç¥å¥×¥ì¡×¤Ï¡¢ËâË¡¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤È¥ì¡¼¥·¡¼¤òº¶¤¹¡£¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤ä¤Ä¤é¤â¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÎìÂ°¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¡£°°Õ¡¦Áþ¤·¤ß¡¦Éü½²¡Ä¡Ä¡ÖËâÆ»½ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ÐËå¤ÎÊª¸ì¡£
¢¡¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÉ±¤È¥²¡¼¥Þ¡¼¡×
ÆüÌë¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥×¥ì¥¤Æ°²è¡×¤ò´é½Ð¤·¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÉ±µÜ¤¢¤ê¤«¡£¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤·¤«¤·¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Èà½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤Î¡Ö¥²¡¼¥àÉô¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢Ä¶Àäµ»¹ª¤Î¡Ö¿À¡×¥²¡¼¥Þ¡¼¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ê¤¤Èà½÷¤Ï¡¢¶ØÃÇ¤Î¼êÃÊ¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¡½¡½¡ª
¥Þ¥ó¥¬°Ê³°¤Ë¤â°Ê²¼¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥é¥¹¥È¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È½¸¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥ê¥Æ¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¡Ö¥×¥í¤Î¸«Êý¡×¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë GIGAZINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡Ö¥È¥Ã¥×²è¡×¥¤¥é¥¹¥È½¸ 2019Ç¯ÅÙÈÇ
¢¡¥¤¥é¥¹¥È¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç´®Ç½¡õÈëÂ¢»ñÎÁ¤âÆÉ¤á¤ë¥¤¥é¥¹¥È½¸¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤ª¤Þ¤«¤»¤ÇÈ¯Ãí¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Þ¤È¤á GIGAZINE¥È¥Ã¥×³¨²è½¸2018
¢¡1Ëü2000Ëç°Ê¾å¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¼«Å¾¼ÖÎ¹¹Ôµ¡Ö¥Á¥ã¥ê¥À¡¼¥Þ¥ó ¼«Å¾¼ÖÎ¹¹ÔÃË¡¦À¤³¦¤òÁö¤ë ¾å´¬¡×
¢¡1Ëü2000Ëç°Ê¾å¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¼«Å¾¼ÖÎ¹¹Ôµ¡Ö¥Á¥ã¥ê¥À¡¼¥Þ¥ó ¼«Å¾¼ÖÎ¹¹ÔÃË¡¦À¤³¦¤òÁö¤ë ²¼´¬¡×
¢¡¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤Î¾ðÇ®¤Èº²¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¡Ö¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤Î¤ª»Å»ö¤È¤Ï¡©: ¥¢¥Ë¥á¶È³¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Þ¤È¤á¡×
¢¡¿Íµû¤È³¤¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÇó¥¢¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ½¸¡Ö¿Íµû¤ÎÊÑÍÆ¡×
¢¡¡ÖÀã¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò270ÅÀ°Ê¾å½¸¤á¤¿ºîÉÊ½¸¡ÖÀãËü²Ú¡×
¢¡¥¢¥Þ¥Ó¥¨¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÌÏ·¿¤Î¼Ì¿¿¤ò300Ëç°Ê¾åµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥Þ¥Ó¥¨¼Ì¿¿½¸: ¿åÄì¤Ç·îÌë¤ËÌ´¤ò¡×
¢¡¼Â¼Ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸÷¤Îµ°À×¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ½¸¡ÖLight Painting¡×
¢¡GIGAZINE10¼þÇ¯µÇ°½ñÀÒ¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎË½¸À¡×