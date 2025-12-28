◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇４団体統一王者・井上尚弥（判定）アラン・ピカソ●（２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、無敗の挑戦者アラン・ピカソ（メキシコ）を３―０の大差判定で下し、王座防衛に成功した。世界戦２７連勝と、向かうところ敵なしを改めて証明。それでも「今夜は良くなかった」と試合内容には不満を口にした王者だが、本紙評論家の元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏は、内容含め圧倒的な勝利だったと解説した。

＊ ＊ ＊ ＊

尚弥の試合の度に思うことだが、今回も予想通りに強かった。ピカソは圧倒的不利といわれる中、想像以上の力を発揮した。ガードをがっちりと顔の前で固め、徹底して頭を左右に振り続けた。それを初回から１２ラウンドまで、尚弥のパンチを受けても続けたのだから、相当な覚悟を持って臨んことが見て取れた。尚弥のジャブ、ボディーブローを浴びても、簡単には下がらなかった。ピンチになった時は接近して立ち位置を変えるなど、頭の良さを感じさせた。

そう感じたのだが、だからといってピカソにチャンスがあったかと言えば、ほぼ無かったに等しい。主導権は常に尚弥にあった。圧巻だったのは入場からだ。ものすごいオーラを放ちリングへと向かい、『私のショーにようこそ』という空気を感じさせた。初回のゴングが鳴り自信に満ちあふれた姿は、すでにピカソを飲み込んでいた。不思議なことに尚弥と対戦した選手は、負けても倒されなければ「よく頑張った」と評価される。ピカソは最終１２ラウウン終了のゴングに満足げに両手を上げていた。採点では完敗と分かりながらも、倒されなかったことへの満足感があったのだろう。パウンド・フォー・パウンド（全階級を通して最強ランキング）１、２位を争う尚弥とは、もはや対戦相手にはその域のボクサーなのだ。

次戦は来年５月に東京ドームでの（中谷）潤人とのスーパーファイトになるだろう。この日の２人の試合を見て思った。完勝の尚弥に対し、辛勝だった潤人。２人の評価がこれまで以上に開いた気がした。（元ＷＢＣ世界バンタム級王者）